Bundesliga heute: Mainz - Gladbach LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am 13. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FSV Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr im LIVETICKER) Borussia Mönchengladbach in der heimischen MEWA Arena.

Die Rheinhessen können mit Selbstbewusstsein auf die jüngste Vergangenheit schauen: Seit neun Ligaspielen sind sie gegen die Fohlen ungeschlagen (vier Siege, fünf Remis) – so lange wie gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten. Verlieren sie auch diesmal nicht, würden sie mit zehn Partien ohne Pleite ihre vereinsweite Rekordserie ausbauen und gleichzeitig die Gladbacher Durststrecke gegen die 05er weiter verlängern.

Erstes Bundesliga-Spiel für Mainz nach Henriksen-Aus

Trotz dieser positiven Direktbilanz herrscht in Mainz Alarmstufe Rot. Nach dem 0:4 in Freiburg trennten sich die Rheinhessen unter der Woche von Bo Henriksen – U23-Coach Benjamin Hoffmann übernimmt vorerst.

Der neue Mann an der Seitenlinie muss auf zwei gesperrte Schlüsselspieler verzichten: Dominik Kohr und Paul Nebel sahen jeweils Rot, Nebel bereits zum dritten Mal im Kalenderjahr 2025.

Mainz ist mit nur sechs Punkten Tabellenletzter, wartet seit elf Heimspielen auf einen Dreier und blieb in acht Bundesliga-Partien nacheinander sieglos. Zudem stellt der FSV mit 23 Spielen ohne Weiße Weste den Negativrekord der Liga.

Gladbach reist mit bester Form seit Monaten an – aber mit Pokal-Dämpfer

Borussia Mönchengladbach kommt dagegen mit breiter Brust, auch wenn das Aus im Pokal-Achtelfinale gegen St. Pauli (1:2) einen kleinen Rückschlag bedeutete.

In der Liga ist das Team von Trainer Eugen Polanski seit vier Spielen ungeschlagen, holte dabei zehn Punkte und kassierte nur ein Gegentor.

Die jüngsten beiden Auswärtsauftritte endeten sogar jeweils zu Null und mit mindestens drei Treffern Vorsprung (4:0 in Hamburg, 3:0 in Heidenheim) – ein Kunststück, das den Fohlen zuletzt 1993 gelang. Verzichten muss Polanski weiterhin auf Spielmacher Florian Neuhaus, der mit muskulären Problemen ausfällt.

Pressing gegen Umschaltspiel – entscheidende Zonen im Mittelfeld

Statistisch treffen Gegensätze aufeinander: Mainz führt die Liga bei hohen Ballgewinnen an (114) und lässt die Gegner laut PPDA-Wert früh unter Druck geraten, während Gladbach mit nur 55 hohen Ballgewinnen den letzten Platz in dieser Kategorie belegt, dafür aber jüngst defensiv deutlich stabiler auftrat.

Der FSV erzielte allerdings erst elf Saisontore und blieb bereits sechsmal ohne eigenen Treffer – ein neuer Negativwert nach zwölf Spieltagen.

Auf der anderen Seite machte Gladbachs Offensive in der Ferne zuletzt Nägel mit Köpfen, profitierte jedoch kaum von Standards und muss die Kreativlücke von Neuhaus schließen. Welche Mannschaft ihre jeweiligen Stärken durchsetzt, entscheidet, wie sich das Bild in der Tabelle weiter entwickelt.

