Bundesliga: Mainz trennt sich von Trainer!

Johannes Behm 03.12.2025 • 15:55 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 und Trainer Bo Henriksen gehen getrennte Wege. Nach der zuletzt deutlichen Niederlage gegen Freiburg folgen Konsequenzen.

Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05. Der Klub gab die Trennung am Mittwoch über die offiziellen Kanäle bekannt. Man habe sich „am Mittwoch auf ein sofortiges Ende der Zusammenarbeit verständigt“, teilte der Klub mit.

Besiegelt wurde das Aus des dänischen Trainers durch die jüngste 0:4-Niederlage beim SC Freiburg am Sonntagabend. Für den Dänen übernimmt zunächst U23-Coach Benjamin Hoffmann.

„Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt“, zeigte sich Sportvorstand Christian Heidel dankbar: „Leider gibt es im Fußball aber auch immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen.“

„Er hat seinen Platz in unseren Herzen sicher“

Zu dieser Erkenntnis sei man gemeinsam mit dem Trainer gekommen. „Er hat seinen Platz in unseren Herzen und Geschichtsbüchern sicher und ist bei uns immer herzlich willkommen“, wird Heidel zitiert.

Auch Henriksen selbst zeigte sich dankbar und versöhnlich. „Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, ich bin total dankbar für die vielen Erlebnisse und die gemeinsame Zeit. Danke für die großartige Unterstützung“, so der Ex-Coach. „In dieser Saison ist es uns leider nicht gelungen, den gleichen erfolgreichen Fußball zu spielen, obwohl wir bis zuletzt dafür gekämpft haben. Das ist leider auch Fußball.“

Mainz ist Tabellenletzter der Bundesliga

Mainz steht nach nur einem Sieg aus zwölf Spielen in der Bundesliga mit mageren sechs Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Vergangene Saison wurden die Rheinhessen überraschend Sechster und qualifizierten sich für die Conference League.

Mit drei Siegen aus vier Spielen läuft es dieses Jahr zwar im internationalen Wettbewerb, im Kerngeschäft der Bundesliga jedoch überhaupt nicht. Am Sonntagabend hatte Sportdirektor Niko Bungert bereits ein klares Bekenntnis zu Henriksen vermieden.

Besserer Punkteschnitt als Tuchel

Der Däne hatte im Februar 2024 übernommen und in 68 Spielen bei den 05ern an der Seitenlinie gestanden. Sein Punktschnitt von durchschnittlich 1,46 Punkten pro Spiel ist besser als der von Thomas Tuchel (1,43) und fast so gut wie der von Jürgen Klopp (1,50).