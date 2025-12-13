Bundesliga: Kompany skizziert Musiala-Plan

SPORT1 13.12.2025 • 10:21 Uhr Jamal Musiala kommt einem Comeback immer näher. Nun macht Bayerns Trainer Vincent Kompany klar, wie der Plan im Detail aussieht.

Bei Jamal Musiala ist das Ende der Leidenszeit in Sicht: Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany hat die letzten Schritte des Superstars auf dem Weg zum Comeback im Detail skizziert.

„Hoffentlich“, so betonte der Belgier vor dem Spiel gegen den FSV Mainz am Sonntag, könne Musiala nächste Woche „ein paar Trainingseinheiten“ mit dem Team absolvieren. „Vor Weihnachten, das wäre ein gutes Gefühl für ihn und das Team.“

Einen Einsatz im sich dem Ende neigenden Jahr schloss Kompany derweil aus. „Die ersten Minuten dann ab Januar, das wäre der Idealplan für uns.“

Musiala bald zurück - Davies vor „Bonus“-Minuten

Musiala hatte sich bei der Klub-WM im Sommer schwer verletzt. Er wird als Letzter der drei Langzeit-Ausfälle des FCB zurückkehren. Zuletzt hatten bereits Hiroki Ito und Alphonso Davies ihre Comebacks nach monatelanger Absenz gefeiert.

Davies werde ab dem kommenden Jahr wieder vollumfänglich in den Konkurrenzkampf einsteigen, meinte Kompany noch. Alle möglichen Einsatzminuten vor der Winterpause seien „nur Bonus“.