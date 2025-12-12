FC Bayern: Provokante Hamann-These zu Musiala

Benedikt Lohr 12.12.2025 • 15:08 Uhr Dietmar Hamann schwärmt von Bayerns Shootingstar Lennart Karl. Zugleich äußert der Ex-Profi eine provokante These in Bezug auf Jamal Musiala.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt, dass die rasante Entwicklung von Lennart Karl für einen gestandenen Bayern-Spieler zur Gefahr werden kann. In der Sky-Sendung „Triple – der Hagedorn-Fußballtalk“ äußerte der Ex-FCB-Profi eine provokante These: „Wenn Jamal Musiala zurückkommt, muss er erstmal zeigen, dass er an Lennart Karl vorbeikommt.“

Zugleich zeigte sich Hamann tief beeindruckt vom 17-jährigen Karl, der sich während Musialas Verletzungspause bei den Münchnern etabliert hat.

Hamann: „Ich habe so etwas noch nie gesehen“

„Es ist beeindruckend, dass ein 17-Jähriger mit seinen technischen Fähigkeiten und einem gesunden Selbstbewusstsein Stars wie Harry Kane und Michael Olise in den Schatten stellt“, schwärmte der frühere Bayern-Spieler.

Hamann fügte hinzu: „Ich habe so etwas noch nie gesehen, welchen Einfluss er auf eine europäische Top-Mannschaft hat.“

Außerdem unterstrich Hamann die Bedeutung von Karl für das DFB-Team: „Wenn Karl auch nur annähernd so weiterspielt, kann sich die Nationalmannschaft gar nicht erlauben, ihn nicht mit zur WM zu nehmen.“

FC Bayern: Karl glänzt - Musiala arbeitet am Comeback

Während Karl Woche für Woche überzeugt, arbeitet Musiala nach seinem Wadenbeinbruch und mehreren Bänderrissen im linken Sprunggelenk weiter an seinem Comeback. Seine Rückkehr in den Bayern-Kader wird für Anfang des kommenden Jahres erwartet.

Auch FCB-Legende Oliver Kahn lobte Shootingstar Karl in der Sendung: „Es freut einen einfach, wenn so ein junger Spieler in einem Haifischbecken wie München ohne Druck spielt. Natürlich ist man in dem Alter unbeschwert, aber trotzdem musst du das erstmal so machen.“

Der ehemalige Weltklasse-Torhüter ist sich sicher: „Wenn er so weitermacht, wird er auch bei der Nationalmannschaft keine großen Anlaufschwierigkeiten brauchen.“