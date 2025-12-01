Expertenkritik nach Wagner-Aus: "Das war too much"

Johannes Vehren 01.12.2025 • 21:51 Uhr Sandro Wagner ist nicht mehr Trainer des FC Augsburg. Ex-Profi Patrick Helmes kritisiert im Gespräch mit SPORT1 die FCA-Verantwortlichen.

Nur 148 Tage nach seiner Vorstellung hat sich der FC Augsburg einvernehmlich von Chefcoach Sandro Wagner getrennt und den Vertrag aufgelöst. Ex-Nationalstürmer Patrick Helmes wundert sich im Gespräch mit SPORT1 über die Umstände der Trennung - und übt Kritik an der Klubführung.

„Der Zeitpunkt ist ungewöhnlich“, reagierte Ex-Nationalstürmer Patrick Helmes im Rahmen des 13. Spieltags der Icon League in Düsseldorf und begründete: „Du hattest eine Länderspielpause, dann wurde der HSV geschlagen und man dachte, jetzt kommen sie in die richtige Richtung.“

Fehlte es an Führung für Wagner?

Helmes mutmaßte, dass die Augsburg-Bosse um Sportdirektor Benni Weber und Geschäftsführer Michael Ströll im vergangenen Sommer „einen Schritt zu viel“ wollten. Der 41-Jährige verwies darauf: „Man hatte zuvor unter Jess Thorup ein außergewöhnliches Jahr gespielt und wollte etwas verändern. Das war eine Spur too much.“

Der inzwischen auch als Experte aktive Helmes kritisierte die Klubführung auch dafür, dass sie mehr hätte tun können, um das Engagement Wagners in richtige Bahnen zu lenken: „Man hat es nicht geschafft, es als Team hinzubekommen, dass Sandro ein Stück weit geführt wird. Er ist jung, er will lernen, ist talentiert.“

Wagner hätte von Leuten im Verein, „die wissen, was es braucht“ womöglich mehr Hilfe brauchen können. Helmes nannte dabei Sportdirektor Weber und den nun als Interimscoach übernehmenden Manuel Baum beim Namen - Baum ist seit Sommer als Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation wieder beim FCA involviert.

„Hat der Bundesliga Farbe gegeben“

Jedoch stellte Helmes auch fest: „Sie haben es nicht geschafft, Ergebnisse zu erzielen. So eine Defensive... obwohl die das Prunkstück unter Thorup war. Dann ist es leider schwer. Das ist die Bundesliga.“

Der Ex-Profi nahm Wagners Aus mit Bedauern zur Kenntnis: „Fakt ist, dass er ein Typ ist und der Bundesliga in den letzten Monaten Farbe gegeben hat. Das war spannend.“