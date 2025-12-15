Bundesliga-Rekord bei Bayern-Spiel geknackt

SPORT1 15.12.2025 • 21:52 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 holt beim Gastspiel in München einen überraschenden Punkt. Ein Spieler der Rheinhessen vollbringt dabei eine ganz besondere Leistung.

Lennard Maloney vom 1. FSV Mainz 05 hat beim überraschenden 2:2 gegen den FC Bayern München am Sonntag einen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung hat noch kein Profi in der Bundesliga eine größere Laufdistanz zurückgelegt.

Nach offiziellen Angaben der Deutschen Fußball-Liga (DFL) lief der 26-Jährige in der Allianz Arena rund 14,8 Kilometer. Die Sportschau berichtete von 14,68 Kilometern, in jedem Fall würden beide Werte für einen Bundesliga-Rekord ausreichen.

Den bisherigen Rekord hatte Vladimir Darida, ehemaliger Mittelfeldspieler von Hertha BSC, in der Saison 2019/20 erzielt. Bei einem Spiel gegen den FC Augsburg spulte der Tscheche 14,34 Kilometer ab. Eine weitere Woche später übertraf er seine eigene Bestmarke und rannte gegen Borussia Dortmund sogar 14,65 Kilometer.

Bundesliga: Fischer lobt Mainzer Team

Der neue Mainzer Trainer Urs Fischer lobte Maloney und seine Teamkollegen nach dem Spiel in den höchsten Tönen. „Ich glaube, die Mannschaft hat sich heute für einen fast unheimlichen Aufwand, den sie betrieben hat, belohnt. Wenn du so viel Aufwand betreibst, macht es umso mehr Spaß, wenn du am Ende auch etwas mitnimmst“, sagte der Schweizer.