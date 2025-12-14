Bundesliga: Traumtor-Schock in Unterzahl! Kein Sieg für BVB

Johannes Vehren 14.12.2025 • 17:26 Uhr Borussia Dortmund verspielt erneut eine Führung. Jobe Bellingham fliegt mit Rot vom Platz.

Borussia Dortmund hat die nächste Führung verspielt! Nach dem 2:2 am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Bodö/Glimt, trennte sich der BVB in Unterzahl auswärts vom SC Freiburg mit 1:1 (0:1).

„Wir sind enttäuscht, wenn man auf den Spielverlauf guckt“, erklärte BVB-Keeper Gregor Kobel bei Dazn. Teamkollege Emre Can ergänzte: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und haben es verpasst, das zweite Tor zu schießen.“

Trainer Niko Kovac meinte allerdings: „Uns ärgert das Ergebnis, aber wenn man sieht, wie es zustande kommt, müssen wir damit zufrieden sein.“

Bellingham sieht Rot

Der Knackpunkt der Partie war die Rote Karte gegen Jobe Bellingham in der 53. Minute. Anschließend musste das Team von Trainer Niko Kovac die restliche Spielzeit in Unterzahl bestreiten.

Zu jenem Zeitpunkt führten die Dortmunder noch durch den Treffer von Ramy Bensebaini in der 31. Minute. In Überzahl erhöhten die bis dato harmlosen Hausherren den Druck und wurden in der 75. Minute belohnt.

Traumtor schockt BVB

Christian Günter brachte eine Flanke in den Strafraum der Borussia, Lucas Höler nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und hämmerte ihn per Seitfallzieher ins rechte Eck - ein Traumtor!

Dortmund verteidigte eigentlich nur noch und versuchte, das 1:1 über die Zeit zu bringen. Das kritisierte Ex-Profi Nils Petersen: „Ich habe nicht gewusst, wie Dortmund noch eine Chance kreieren soll. Die Dortmunder fahren nicht glücklich nach Hause. Mit der Qualität war mir das zu wenig nach vorne.“

Freiburger Treffer aberkannt

In der 85. Minute hatte der BVB großes Glück, denn der vermeintliche Führungstreffer von Igor Matanovic wurde aufgrund seiner Abseitsstellung nicht gegeben.