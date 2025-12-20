Bundesligist verkündet Trainer-Lösung

Moritz Thienen 20.12.2025 • 15:08 Uhr Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Cheftrainer. Daniel Bauer wird befördert.

Der Interimstrainer darf weitermachen! Daniel Bauer bleibt Cheftrainer beim VfL Wolfsburg.

Wann die Entscheidung gefallen sei? „Heute Morgen. Die Gespräche wurden über Tage geführt, der Durchbruch kam dann heute Nacht“, sagte Pirmin Schwegler, Direktor Profifußball in Wolfsburg, vor dem Liga-Spiel gegen den SC Freiburg bei Sky.

Wolfsburg „absolut überzeugt“

Es seien „sehr offene, klare und gute Gespräche“ gewesen: „Wir hatten nicht viele Runden zu drehen, da es alle Beteiligten wollten. Wir sind absolut überzeugt und freuen uns, dass es geklappt hat.“

Und auch Geschäftsführer-Sport Peter Christiansen zeigt sich überzeugt von der Lösung.

„Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen“, wird Christiansen in der Pressemitteilung zitiert.

Schwegler ergänzte: „Die Leistungen auf dem Platz – und auch die Ergebnisse – sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass Daniel der richtige Mann ist, um den bestmöglichen sportlichen Erfolg in dieser Saison und auch darüber hinaus zu erreichen. Wir freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg.“

Bundesliga: Bauer führte VfL Wolfsburg aus der Krise

Bauer hatte die Wölfe Anfang November übernommen und anschließend stabilisiert. Unter dem 43-Jährigen holte Wolfsburg sieben Punkte aus den vergangenen vier Spielen.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen des Vereins“, wurde Bauer zitiert: „Die Mannschaft hat in den vergangenen Wochen enorm gut gearbeitet und gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Für uns geht es jetzt darum, diesen Weg mit Klarheit, Leidenschaft und Zusammenhalt konsequent weiterzugehen.“

Seit 2016 arbeitet der neue VfL-Cheftrainer schon in Wolfsburg. Zuletzt betreute er die U19 des Vereins. Schon zum Ende der vergangenen Saison hatte er die Profimannschaft der Wölfe vorläufig übernommen und damals an den letzten beiden Spieltagen vier Punkte geholt.