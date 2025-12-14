BVB-Boss wird bei Schlotterbeck deutlich

Johannes Vehren 14.12.2025 • 15:39 Uhr Die Zukunft von Nico Schlotterbeck beim BVB ist weiterhin ungewiss. Dortmund-Boss Lars Ricken spricht über den Zeitplan der Gespräche.

Verlängert Nico Schlotterbeck seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund? Noch immer wurde keine Entscheidung getroffen.

BVB-Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, wurde im Vorfeld des Auswärtsspiels beim SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im Liveticker) auf einen möglichen Zeitplan bei den Gesprächen mit dem deutschen Nationalspieler angesprochen.

„Warum sollten wir eine Deadline setzen? Warum sollte ich mich selbst unter Druck setzen?“, entgegnete Ricken bei DAZN.

BVB-Boss: „Wir wissen, was er benötigt“

Der 49-Jährige verriet, dass man mit Schlotterbeck in einem guten Austausch stehe: „Er will die Entscheidung mit Bedacht wählen. Wir wissen, was er benötigt, und er weiß auch, was er an diesem Verein hat.“

Schlotterbeck hat „vom Verein die volle Rückendeckung“

Ricken sprach ihm Rückendeckung aus: „Wir wünschen uns alle Typen, die in der Öffentlichkeit Klartext sprechen, aber jetzt wird seit drei Tagen darüber geredet. Er ist Führungsspieler und hat die Mannschaft sensibilisiert.“

Der BVB-Boss ergänzte: „Er hat vom Verein die volle Rückendeckung und es ist auch mal wichtig, dass nicht immer nur der Trainer solche Worte findet.“