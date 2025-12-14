BVB-Boss wird bei Schlotterbeck deutlich

Verlängert Nico Schlotterbeck seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei Borussia Dortmund? Noch immer wurde keine Entscheidung getroffen.
Ricken wird bei Schlotterbeck deutlich
BVB-Geschäftsführer Sport, Lars Ricken, wurde im Vorfeld des Auswärtsspiels beim SC Freiburg (ab 15.30 Uhr im Liveticker) auf einen möglichen Zeitplan bei den Gesprächen mit dem deutschen Nationalspieler angesprochen.
„Warum sollten wir eine Deadline setzen? Warum sollte ich mich selbst unter Druck setzen?“, entgegnete Ricken bei DAZN.
BVB-Boss: „Wir wissen, was er benötigt“
Der 49-Jährige verriet, dass man mit Schlotterbeck in einem guten Austausch stehe: „Er will die Entscheidung mit Bedacht wählen. Wir wissen, was er benötigt, und er weiß auch, was er an diesem Verein hat.“
Am vergangenen Mittwoch nach dem 2:2 in der Champions League gegen Bodö/Glimt hatte der Verteidiger mit seiner Kritik an der Mannschaft für Aufsehen gesorgt.
Schlotterbeck hat „vom Verein die volle Rückendeckung“
Ricken sprach ihm Rückendeckung aus: „Wir wünschen uns alle Typen, die in der Öffentlichkeit Klartext sprechen, aber jetzt wird seit drei Tagen darüber geredet. Er ist Führungsspieler und hat die Mannschaft sensibilisiert.“
Der BVB-Boss ergänzte: „Er hat vom Verein die volle Rückendeckung und es ist auch mal wichtig, dass nicht immer nur der Trainer solche Worte findet.“
Ricken stellte klar, dass kein Spieler so reagieren würde, „der mit dem Verein schon abgeschlossen hat und weiß, dass er im Sommer woanders spielt“.