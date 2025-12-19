BVB-Bosse mit vieldeutiger Reaktion auf Sammer

Vincent Wuttke 19.12.2025 • 21:38 Uhr Matthias Sammer sorgt mit seinen Aussagen über die BVB-Führung für Aufsehen. Die Bosse reagieren.

Die Bosse von Borussia Dortmund haben auf die kritischen Aussagen von Matthias Sammer reagiert. Der externe Berater hatte vergangene Woche nach einer Wutrede von Nico Schlotterbeck davon gesprochen, dass in der BVB-Führungsetage eine Sucht nach Harmonie bestehe.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagte bei Sat1: „Ich kenne ihn schon sehr lange und ich glaube, wir können seine Aussagen gut einschätzen. Bei Borussia Dortmund ist keiner am Werk und in der Verantwortung, der Dinge schönredet. Am Ende wollen wir alle erfolgreich sein. Da ziehen wir an einem Strang und besprechen Sachen intern.“

Ricken und Kehl reagieren auf Sammer

Auch Geschäftsführer Lars Ricken meldete sich sich bei Sky zu Wort: „Wir haben gerade noch einmal zusammengesessen. Dass nicht jede Aussage optimal war, ist Interpretationsspielraum. Ich glaube, dass die Entscheidungen, die getroffen werden mussten, weniger von Harmonie als von einer klaren Erwartungshaltung an die Mitarbeiter geprägt waren.“

Der Boss blickte auf das Jahr zurück und gab auch zu: „Wir hatten Unruhe in diesem Jahr in dem Verein. Da mussten Entscheidungen getroffen werden, die menschlich nicht immer einfach waren, aber im Sinne des Vereins.“

Über Sammers Rolle fügte Ricken an: „Wir sind uns eigentlich einig gewesen, das 98 Prozent der Sachen intern bleiben, die wir besprechen. Mir war es immer wichtig, meinungsstarke Menschen um mich herum zu haben. Das ist er. Da sind wir uns einig, dass wir Leistungskultur brauchen hier im Verein, von jedem Mitarbeiter. Wir brauchen von jedem das Beste. Da ist auch mal ein Konflikt nötig, um die Sinne zu schärfen. Da ziehen wir an einem Strang.“

Sammer hatte mit seinen Aussagen über den BVB durchaus für Aufsehen gesorgt. „Wir müssen damit aufhören, die Wahrheit am Ende so zu verwischen, dass die, die die Wahrheit nennen, am Ende die Dummen sind“, sagte der BVB-Berater bei Sky.

Sammer kritisiert indirekt BVB-Bosse

Indirekt ging Sammer auch die Klubführung an. „Es gibt in der Wahrnehmung dessen, was er tut, Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment.“ Wen er damit meinte, ließ Sammer offen.

Es fehle „dem Klub ja nicht an Harmonie. Borussia Dortmund ist harmoniesüchtig. Das ist auch das, was den Klub in der Verbindung, in der Liebe mit den Menschen ausmacht“, sagte Sammer. Wenn der BVB „den nächsten Schritt“ gehen wolle, werde „konstruktive Kritik“ den Verein aber „verbessern“.