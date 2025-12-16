Sammer warnt BVB: "Wir müssen damit aufhören"

SID 16.12.2025 • 10:38 Uhr Der BVB-Berater stärkt Nico Schlotterbeck, eine zu große Harmonie sieht er als Gefahr. Konstruktive Kritik könne dem Klub helfen.

Matthias Sammer hat die jüngste Kritik von Nico Schlotterbeck unterstützt und weniger Schönrederei bei Borussia Dortmund gefordert.

„Wir müssen damit aufhören, die Wahrheit am Ende so zu verwischen, dass die, die die Wahrheit nennen, am Ende die Dummen sind“, sagte der BVB-Berater bei Sky: Schlotterbeck habe „die Wahrheit benannt. Und ein Leader darf und muss das. Es ist seine Aufgabe“. In Dortmund brauche es mehr davon.

Nach dem Remis in der Champions League gegen den krassen Außenseiter FK Bodö/Glimt (2:2) hatte der Nationalspieler seine Teamkollegen öffentlich kritisiert und die fehlende „Winner-Mentalität“ bemängelt.

Matthias Sammer: So kam die Schlotterbeck-Kritik bei den Bossen an

Dies sei „ganz unterschiedlich“ bei den Bossen der Borussia angekommen, berichtete Sammer: „Aber wenn das nicht das Problem von Borussia Dortmund wäre und alle würden es sehen, dann hätten wir das Problem nicht. Es ist doch ganz einfach.“

Indirekt ging Sammer auch die Klubführung an. „Es gibt in der Wahrnehmung dessen, was er tut, Menschen, die wunderbare Charaktereigenschaften haben, aber keine Führungseigenschaften. Die erschrecken natürlich im ersten Moment“, sagte der 58-Jährige. Wen er damit meinte, ließ Sammer offen.