BVB-Duo abgestraft - aus disziplinarischen Gründen!

Manfred Sedlbauer , Maximilian Huber 13.12.2025 • 22:43 Uhr Borussia Dortmund verzichtet beim Auswärtsspiel in Freiburg auf Julien Duranville und Cole Campbell. Die Maßnahme hat disziplinarische Gründe.

Mit Waldemar Anton, Aarón Anselmino, Marcel Sabitzer und Julian Brandt fallen gleich mehrere BVB-Stars für das Auswärtsspiel am Sonntag in Freiburg verletzungsbedingt aus. Obwohl noch Platz im Kader von Borussia Dortmund wäre, verzichten die Schwarz-Gelben freiwillig auf zwei weitere Akteure.

Nach SPORT1-Informationen fehlen die beiden Youngster Julien Duranville und Cole Campbell im Kader des BVB - und zwar aus disziplinarischen Gründen. Cheftrainer Niko Kovac bemängelte schon in der Vergangenheit das Engagement des Duos, über Duranville fällte Kovac zuletzt ein hartes Urteil.

„Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser“, stellte der 54-Jährige klar.

BVB-Juwel Duranville zu spät beim Training

Auch der kicker berichtet über das Fehlen Duranvilles und Campbells im BVB-Kader in Freiburg, Ersterer kam dem Bericht zufolge am Samstag zu spät zum Abschlusstraining vor dem Bundesligaspiel im Breisgau.

Duranville und Campbell sollen sich zudem immer wieder lustlos im Mannschaftstraining präsentiert haben. Campbell, der im Sommer 2022 vom isländischen Klub Breidablik in die BVB-Jugend wechselte, hinterlegte Ende November aufgrund mangelnder Spielpraxis einen Wechselwunsch bei den Klub-Verantwortlichen.

Campbell sorgte für internen Ärger

Der US-Amerikaner fiel nicht zum ersten Mal mit disziplinarischen Nachlässigkeiten auf. Schon im BVB-Wintertrainingslager 2024 sorgte der 19-Jährige gemeinsam mit Paris Brunner für internen Ärger im Klub, als das Duo nachts aus dem Hotel-Zimmern ausgebüxt und dabei vom damaligen Trainerteam um Edin Terzic erwischt worden war.

Schon beim 2:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende fehlten Duranville und Campbell im Spieltagskader.