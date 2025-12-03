Newsticker
BVB verlängert mit Torwart Meyer

BVB verlängert mit Torwart

Alexander Meyer spielt seit 2022 in Dortmund.
Alexander Meyer bleibt beim BVB
Alexander Meyer bleibt beim BVB
© AFP/SID/DAMIR SENCAR
SID
Alexander Meyer spielt seit 2022 in Dortmund.

Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Alexander Meyer um ein Jahr bis Juni 2027 verlängert. Das gab der BVB einen Tag nach der Niederlage im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen (0:1) bekannt. Der 34-Jährige steht seit 2022 in Dortmund unter Vertrag und absolvierte seitdem 25 Pflichtspiele.

„Er ist eine absolute Bereicherung für unsere Mannschaft. Nicht nur, weil er ein sehr guter Torwart ist, sondern auch eine tolle Persönlichkeit. In den vergangenen Jahren hat Alex bewiesen, dass auf ihn immer Verlass ist“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über die Nummer zwei hinter Stammtorhüter Gregor Kobel.

