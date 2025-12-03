BVB verlängert mit Torwart Meyer

SID 03.12.2025 • 15:34 Uhr Alexander Meyer spielt seit 2022 in Dortmund.

Bundesligist Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Alexander Meyer um ein Jahr bis Juni 2027 verlängert. Das gab der BVB einen Tag nach der Niederlage im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen (0:1) bekannt. Der 34-Jährige steht seit 2022 in Dortmund unter Vertrag und absolvierte seitdem 25 Pflichtspiele.