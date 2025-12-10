Davies-Comeback: "Er gibt uns sehr viel"

SID 10.12.2025 • 05:24 Uhr Der 25-Jährige kehrt gegen Sporting nach 261 Tagen zurück. Die Freude beim FC Bayern ist groß.

Alphonso Davies verließ die Allianz Arena mit einem seligen Lächeln: Nach 261 Tagen Verletzungspause hat der 25-Jährige gegen Sporting Lissabon sein Comeback beim FC Bayern gefeiert. Bei seiner Einwechslung in der 88. Minute wurde Davies von den 75.000 Fans gefeiert.

Er selbst wollte über seine Glücksgefühle nicht sprechen - das übernahmen andere, wie Joshua Kimmich. "Er gibt uns sehr viel, sowohl auf als auch neben dem Platz. Es war schwierig für ihn, trotzdem hat er immer wieder positive Energie reingebracht. Wie er durch die Reha gegangen ist - das ist vorbildlich, herausragend", lobte der Vizekapitän.

"Das sind gute Momente für uns. Das sind die wichtigen Geschichten", sagte Trainer Vincent Kompany bei DAZN. Alle beim Rekordmeister seien es "gewohnt, sehr viel zu gewinnen. Aber glaub mir: Wenn du neun Monate lange weg bist, dann genießt du jedes Spiel, jeden Punkt so viel mehr. Das brauchen wir."

Auch Sportvorstand Max Eberl freute sich über die Rückkehr des Kanadiers. "Es ist einfach schön für ihn, wieder seine ersten Minuten geschnuppert zu haben. So eine Reha, acht, neun Monate zu machen - das ist extrem anstrengend für den Kopf", sagte Eberl. Nach Hiroki Ito ist Davies der zweite Langzeitverletzte, der zurückkehrt. Im Januar soll dann auch noch Jamal Musiala dabei sein. "Dann haben wir im Grunde ja drei Neuzugänge", ergänzte Eberl.

Davies hatte sich am 23. März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft gegen die USA schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Trotz der achteinhalb Monate langen Pause erwartet Kompany den Defensivspieler "ganz stark zurück. Er hat keinen Druck. Aber mein Gefühl ist, dass er einfach besser zurückkommt aus dieser Verletzung."