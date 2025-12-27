Newsticker
DFB-Star gibt Verletzungsupdate

Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach fällt seit langer Zeit wegen einer Knieverletzung aus. Jetzt gibt der DFB-Star ein Update dazu, wie es ihm geht.
Moritz Pleßmann
Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach fällt seit langer Zeit wegen einer Knieverletzung aus. Jetzt gibt der DFB-Star ein Update dazu, wie es ihm geht.

Gladbach-Kapitän und DFB-Star Tim Kleindienst hat ein Update zu seiner Knieverletzung gegeben, die ihn aktuell außer Gefecht setzt.

„Ich hoffe, dass es gegen Ende Januar, Mitte Februar so weit wird, dass ich dann auch wieder komplett bereit bin“, erklärte Kleindienst bei DAZN.

DFB-Star: „Sehr unglücklich gelaufen“

Zuletzt musste sich der 30-Jährige einem arthroskopischen Eingriff am verletzten Knie unterziehen. Die Verletzung aus dem Frühjahr hatte ihn bereits ein halbes Jahr ausfallen lassen. Nach mehreren Kurzeinsätzen für die Gladbacher folgte der nächste Rückschlag.

„Es ist sehr unglücklich gelaufen“, bewertete Kleindienst: „Wieder so eine kleine Geschichte, die jetzt nicht groß ist. Das musste einfach mal kurz bereinigt werden. Das zieht dann natürlich eine gewisse Ausfallzeit mit sich. Das ist so, das ist der Sport.“

Genaue Kleindienst-Rückkehr ungewiss

Sein Verein hatte nach der Bekanntgabe der erneuten Verletzung eine Ausfallzeit von mehreren Wochen angegeben. Wie lange es im Endeffekt dauern wird, ist ungewiss. „Wann du zurück bist, ist immer eine individuelle Geschichte. Man plant natürlich, das so kurz wie möglich zu halten“, so Kleindienst.

Auch die Verantwortlichen gaben sich optimistisch: „Tim hat sich in den letzten Monaten vorbildlich durch die Reha gearbeitet und wird dies auch diesmal tun. Ich bin mir sicher, dass wir ihn in absehbarer Zukunft wieder auf dem Platz sehen werden“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder Mitte Dezember.

