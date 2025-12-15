Mehrere Wochen Pause - Erneuter Rückschlag bei Kleindienst

SID 15.12.2025 • 15:53 Uhr Nationalspieler Tim Kleindienst war nach sechsmonatiger Pause zuletzt wieder zu Kurzeinsätzen gekommen, nun erfolgt der Rückschlag.

Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst fällt erneut länger aus. Der Kapitän von Borussia Mönchengladbach musste sich einem arthroskopischen Eingriff am bereits im Frühjahr verletzten Knie unterziehen und steht „in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung“, wie der Bundesligist mitteilte.

Ein langfristiger Ausfall sei entgegen anderslautender Spekulationen „aber nicht zu befürchten“.

Kleindienst war nach sechsmonatiger Pause zuletzt zu Kurzeinsätzen gekommen, anschließend hatte ihn eine Reaktion im Knie aber zu einer erneuten Auszeit gezwungen.

Kleindienst bangt um WM-Teilnahme

„Das ist bitter für Tim und bitter für Borussia, aber nach einer so langwierigen Verletzung wie Tim sie hatte, muss man leider mit solchen Dingen rechnen“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder.

Für Kleindienst, der im November seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, bedeutet der erneute Eingriff auch einen Rückschlag im Kampf um eine WM-Teilnahme.

Zuletzt hatte er gehofft, „Anfang Januar, Mitte Januar wieder eine Halbzeit oder 60 Minuten“ in Gladbach spielen zu können. Daraus wird nun nichts.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Kleindienst könnte sogar bis zum Saisonende ausfallen. Dem widersprach die Borussia.