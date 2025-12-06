El Mala mit Barca-Star Yamal auf Europas Thron

In Feierlaune war Said El Mala nach Abpfiff überhaupt nicht. Angefressen saß der Shootingstar des Bundesligisten 1. FC Köln auf der Bank, diskutierte und wirkte ziemlich angefressen. Sein Team verspielte in der Nachspielzeit einen Sieg und kam gegen den FC St. Pauli nicht über ein 1:1 hinaus.
El Mala auf Europas Thron
Das sah gut 40 Minuten zuvor noch ganz anders aus. Mit einem Sololauf hatte El Mala die Geißböcke in der 51. Minute in Führung gebracht. Es war ein ganz besonderes Tor.
El Mala auf Augenhöhe mit Barca-Superstar Yamal
Denn in Europas Top-5-Ligen ist kein Teenager gefährlicher als der Rechtsfuß. El Mala hat mit seinen 19 Jahren nun schon sechs Saisontore in der Liga erzielt und hängt damit Superstars ab.
Nur Barcas Lamine Yamal und Leipzigs Yan Diomande haben ebenfalls sechs Tore erzielt. Rang zwei geht aktuell an Can Uzun (5 Tore). Platz drei hat unter anderem der Ex-Münchner Kenan Yildiz inne mit vier Treffern.
Doch damit nicht genug für El Mala. Nur Lukas Podolski war zum Zeitpunkt des sechsten Bundesliga-Tores für Köln noch jünger.
Der Weltmeister von 2014 war damals 18 Jahre und 325 Tage alt. El Mala ist mit 19 Jahren und 102 Tagen ein wenig älter.