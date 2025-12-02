El Mala zur WM 2026? "So einen brauchen wir nächsten Sommer!"

Niklas Trettin , Jochen Stutzky 02.12.2025 • 10:46 Uhr Soll Said El Mala im kommenden Jahr mit der deutschen Nationalmannschaft zur WM fahren oder ist es dafür noch zu früh? Patrick Helmes hat dazu eine klare Meinung.

Patrick Helmes würde Said El Mala, den Shootingstar des 1. FC Köln, selbst dann mit zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nehmen, wenn dieser bis dahin kein unangefochtener Stammspieler im Verein ist.

„Solange die Leistung stimmt, ist alles offen für ihn. Es geht in der Nationalmannschaft um Leistung – und die bringt er“, sagte der Ex-Profi im Rahmen der Icon League zu SPORT1.

„Er hat diese Wertigkeit und Wichtigkeit, wenn er in die Mannschaft kommt. Man darf nie vergessen: Er kommt aus der 3. Liga von Viktoria Köln. Es schafft niemand, innerhalb von zwei Monaten die Bundesliga so aufzumischen und so wichtig zu werden, dass er immer spielt“, betonte Helmes und fügte hinzu: „Köln und Lukas Kwasniok machen das gut, sie bauen ihn auf.“

El Mala sei deshalb „auf einem guten Weg“, sagte Helmes und unterstrich noch einmal: „Aber in meinen Augen muss er nicht zu 100 Prozent Stammspieler sein, um bei der WM teilzunehmen. Wenn er so weitermacht wie jetzt, wäre das für uns ein Trumpf. Genau so einen Typen brauchen wir nächsten Sommer auch, der Spiele von der Bank entscheidet.“ Der 19-Jährige durfte zuletzt bei der Nationalmannschaft reinschnuppern, blieb gegen Luxemburg aber ohne Einsatz. Danach ging es zurück zur U21.

El Mala: Nagelsmann nennt Bedingung

„Natürlich muss er in Köln Stammspieler werden“, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann erklärt. „Dann hat er auch die Möglichkeit, bei der A-Nationalmannschaft für Furore zu sorgen.“ Der Hintergrund: Bei seinen ersten elf Bundesliga-Spielen kam der Offensivspieler regelmäßig von der Bank und hatte keines über die vollen 90 Minuten bestritten.