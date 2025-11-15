El Mala verlässt Nationalmannschaft

Für Jungstar Said El Mala ist das Abenteuer Nationalmannschaft beendet.
El Mala verlässt DFB-Team
Der 19-Jährige reiste am Samstag nach der Rückkehr aus Luxemburg, wo er tags zuvor beim 2:0-Sieg nicht zum Einsatz gekommen war, zur deutschen U21 nach Herzogenaurach weiter. Mit der DFB-Auswahl fliegt er am Sonntag nach Tiflis, wo zwei Tage später das wichtige EM-Qualifikationsspiel gegen Georgien (18.00 Uhr) ansteht.
El Mala hatte im September und Oktober seine ersten vier Länderspiele für die U21 bestritten, die um Kampf um das direkte EM-Ticket weiter drei Punkte hinter Griechenland liegt.
Nagelsmann beruft El Mala
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Kölner für das WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg erstmals in seinen Kader berufen.
Auch weil Nagelsmann im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket gegen die Slowakei am Montag (20.45 Uhr) in Leipzig wieder auf den zuletzt gesperrten Dortmunder Karim Adeyemi zurückgreifen kann, reiste El Mala nun weiter.
Der ebenfalls für die U21 spielberechtigte Leipziger Assan Ouédraogo (19) bleibt dagegen bei der A-Nationalmannschaft.