FC Bayern beklagt kurzfristigen Ausfall

Maximilian Lotz 06.12.2025 • 14:44 Uhr Der FC Bayern muss beim Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart auf einen Abwehrspieler verzichten.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München muss beim Südgipfel beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr im LIVETICKER) kurzfristig ohne Abwehrspieler Sacha Boey auskommen.

Wie der Rekordmeister gut eine Stunde vor Anpfiff mitteilte, fehlt der 25 Jahre alte Franzose krankheitsbedingt.

Boey beim FC Bayern in der Reservistenrolle

Der Außenverteidiger fristet ohnehin ein Reservistendasein bei den Münchnern. Bei den vergangenen drei Ligapartien saß Boey jeweils 90 Minuten auf der Bank. Auch im DFB-Pokal unter der Woche beim 3:2-Sieg bei Union Berlin kam er nicht zum Einsatz.

Wettbewerbsübergreifend kam Boey in der laufenden Saison auf 14 Einsätze für die Bayern, dabei verzeichnete er eine Torbeteiligung in der ersten Pokalrunde beim SV Wehen Wiesbaden.