FC Bayern: Díaz gerät bei Kane ins Schwärmen

Dominik Hager 20.12.2025 • 09:53 Uhr Luis Díaz ist mehr als angetan von seinem Teamkollegen Harry Kane. Der Bayern-Neuzugang bezeichnet den Engländer als „spektakulären Mann“ und ist imponiert von dessen Arbeitsmoral und Kaltschnäuzigkeit.

Noch vor wenigen Jahren waren Luis Díaz und Harry Kane Rivalen in der Premier League. Seit dieser Saison bilden beide ein Gespann beim FC Bayern - und sind dabei überaus erfolgreich.

Beide sind hauptverantwortlich dafür, dass die Münchner mit 51 Treffern in der laufenden Bundesliga-Saison voll auf Kurs sind, die 100-Tore-Marke zum vierten Mal in der Vereinshistorie zu knacken.

FC Bayern: Luis Díaz schwärmt von Harry Kane

Im Interview mit dem englischen Guardian schwärmte Díaz regelrecht von seinem Offensiv-Kollegen.

„Wow, Harry Kane... ist unglaublich. Ich habe viele Male gegen ihn gespielt, als er noch bei Tottenham war, also kannte ich ihn auf dem Spielfeld, aber ich habe nie mit ihm zusammengespielt”, erinnerte er sich an frühere Duelle. „Denn es ist eine Sache, ihn zu sehen, und eine andere, mit ihm im Training oder in der Umkleidekabine zusammen zu sein“, fügte er hinzu.

Díaz spielte vor seinem Wechsel nach München drei Jahre für den FC Liverpool. Kane stand insgesamt 19 Jahre bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, ehe er 2023 zu Bayern wechselte.

Díaz von Kane begeistert: „Er hat mich überrascht“

Zwar war Díaz selbstredend bekannt, dass Kane zu den absoluten Top-Stürmern zählt, jedoch wurden seine Erwartungen trotzdem übertroffen. „Er hat mich überrascht“, machte Díaz deutlich.

Tag für Tag löst der Top-Torjäger der Münchner mit seinen enormen Qualitäten Bewunderung in Díaz aus.

„Er macht im Training Dinge, bei denen ich mir sage: ‚Das kann nicht sein.‘ Er ist so gut. So gut. Das ist die Wahrheit! Er spielt so viel und macht alles gut", geriet er regelrecht ins Schwärmen.

Kane ist zwar ein Vollblutstürmer, der weiß, wo das gegnerische Tor steht, stellt sich dabei aber immer in den Dienst der Mannschaft. Eine Sache, die Díaz, der selbst auf seiner linken Seite mit enormem Eifer defensiv unterstützt, imponiert.

„Er jagt dem Ball hinterher, passt, verteidigt – wenn man ihn verteidigen sieht, gibt er sich so viel Mühe und trotzdem schießt er Tore", betonte der Kolumbianer die vielseitigen Qualitäten seines Kollegen.

„Dieser Kerl lebt dafür. Jedes Mal, wenn er den Ball bekommt – einmal, zweimal, dreimal – schießt er ein Tor", zeigte er sich außerdem von der Kaltschnäuzigkeit Kanes angetan. In dieser Kategorie kann Díaz selbst vielleicht noch am meisten von seinem Offensivpartner lernen.

Díaz steht in der laufenden Saison bei zwölf Pflichtspieltoren und sieben Assists, könnte aber mit einer besseren Chancenverwertung noch mehr Tore auf dem Konto haben. Kane, der bereits unfassbare 29 Pflichtspieltreffer in der laufenden Saison erzielt hat, macht es in Perfektion vor.

Kanes Charakter imponiert Díaz

Ein echtes Vorbild ist Kane aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz. „Er ist auch ein toller Mensch. Sehr bodenständig, familienorientiert, einfach ein spektakulärer Mensch“, hob Díaz den starken Charakter des Stürmer-Stars hervor.

In den kommenden Monaten werden Díaz und Kane durch ein großes Vorhaben vereint sein. Beide haben schließlich noch nie die Champions League gewonnen. Kein Wunder, dass Díaz dieses Ziel weit oben auf seinem Zettel platziert hat.