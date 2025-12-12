FC Bayern: Ein Spieler wird unter der Davies-Rückkehr leiden

SPORT1 12.12.2025 • 09:40 Uhr Alphonso Davies ist nach seiner Verletzung endlich zurück. Bayern-Trainer Vincent Kompany bekommt damit eine Option mehr, doch ein Spieler wird weniger Einsatzzeit bekommen.

Es war ein Moment, der viele Bayern-Fans glücklich machte und sogar für Gänsehaut sorgte: Als Alphonso Davies gegen Sporting Lissabon (3:1) endlich sein Comeback feierte, erhob sich ein Großteil der Zuschauer von seinen Plätzen und applaudierte dem Kanadier. Auch von seinen Mitspielern wurde „Phonzie“ sehnsüchtig erwartet und entsprechend gefeiert.

Für mindestens einen Spieler dürfte es in Zukunft allerdings eng werden. Angesichts der Stärke von Davies auf der linken Seite gilt es als sicher, dass Trainer Vincent Kompany eines Tages umstellen wird.

FC Bayern: Wer leidet unter der Davies-Rückkehr?

„Leidtragender wird wahrscheinlich Josip Stanisic sein. Die linke Seite ist die Welt von Davies – gerade wegen seiner Schnelligkeit. Stanisic ist ja eher der brave Arbeiter. Er taucht natürlich auch vorne auf, aber er ist eben kein Roadrunner wie sein Kollege“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

In einem Punkt schränkt der Experte allerdings ein: Davies müsse wieder auf sein altes Niveau kommen, um den Bayern nachhaltig helfen zu können.

„Kompany hat ja gesagt, dass es noch dauern wird, bis Davies wieder der Alte ist. Mit einem fitten Davies wäre aber natürlich mehr Dynamik drin – gerade was die Offensive angeht“, sagt Kumberger und sieht auch für Stanisic nicht gänzlich schwarz.

Der überzeuge schließlich mit seiner Flexibilität und könne auch regelmäßig in der Innenverteidigung aushelfen oder als Rechtsverteidiger auflaufen.

Davies beeindruckt Kimmich

Dass Davies aber bald wieder zur Höchstform auflaufen wird, steht beim FC Bayern außer Frage. Nicht umsonst zeigte sich Joshua Kimmich nach der Partie gegen Sporting beeindruckt von seinem Mitspieler: „Wie er durch die Reha gegangen ist, das ist schon vorbildlich. Das hätte ich so nicht gepackt mit dieser Energie“, sagte der 30-Jährige.

Fakt ist: Davies wird die Statik im Kader verändern und die Startelf durchwirbeln.

