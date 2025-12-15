FC Bayern: Goretzka-Aktion lässt Fans rätseln

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 15.12.2025 • 23:49 Uhr Leon Goretzka distanziert sich in den sozialen Medien vermeintlich vom FC Bayern. Die Aktion hat vermutlich aber einen anderen, unschönen Hintergrund.

Leon Goretzka hat bei den Fans des FC Bayern mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Der deutsche Nationalspieler des Rekordmeisters löschte bei Instagram (fast) alle Fotos mit Bezug zu seinem Verein. Auch Bilder aus Zeiten beim FC Schalke 04 sucht man nun vergeblich.

In den sozialen Medien wurde schnell über die Hintergründe von Goretzkas Vorgehen spekuliert. So mancher Fan vermutete einen bevorstehenden Abgang des 30-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, als Auslöser.

Lediglich in der in Kürze startenden Wintertransferperiode könnte der FCB Goretzka noch verkaufen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Löschaktion nichts mit einem vorzeitigen Abschied zu tun hat. Denn SPORT1 weiß: Die Bayern planen im Winter weder mit Ab- noch mit Zugängen.

Baldiger Abschied? Zu Goretzka würde das nicht passen

Es kommt zwar durchaus vor, dass prominente Fußballer angestrebte Wechsel mit Aktivitäten auf ihren Social-Media-Kanälen ankündigen oder gar forcieren, für eine solche Aktion ist Goretzka aber schlicht der falsche Typ.

Öffentlich hat er sich stets zum FC Bayern bekannt – und das meist in einer Deutlichkeit, die im Fußball-Geschäft selten geworden ist. Das beste Beispiel ist Goretzkas Aussage im Sommer: „Ich liebe den FC Bayern“.

Warum also die vermeintliche Distanzierung? Die wahrscheinlichste Erklärung ist die Haltung zahlreicher Fans im Netz. Goretzka sieht sich in den sozialen Medien immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt. In vielen Fällen fällt diese weder konstruktiv noch sachlich aus – im Gegenteil.

So mancher Kommentar ist nun mit den gelöschten Bildern von Goretzkas Instagram-Profil verschwunden. Lediglich ein Bild ist noch zu sehen, in dem Goretzka ein Bayern-Wappen auf der Brust trägt. Obwohl es viele Monate alt ist, fanden sich dort schnell Stimmen wie: „Bro, du hast vergessen, dieses hier zu löschen“.

Nach einer turbulenten Saison, in der sich Goretzka wieder ins Team zurückgekämpft hatte, ist er in der laufenden Spielzeit wieder etwas ins Hintertreffen geraten. Zwar kommt er weiterhin zum Einsatz, in den wichtigen Spielen bekam jedoch meist Konkurrent Aleksandar Pavlović den Vorzug.