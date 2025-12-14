Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern: Ito gibt Startelf-Comeback

FC Bayern: Ito gibt Startelf-Comeback

Der Japaner stand zuletzt am 8. März in der Anfangsformation der Münchner.
Zurück in der Startelf: Hiroki Ito
Zurück in der Startelf: Hiroki Ito
© IMAGO/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Der Japaner stand zuletzt am 8. März in der Anfangsformation der Münchner.

Abwehrspieler Hiroki Ito steht nach über neun Monaten erstmals wieder in der Startelf des Fußball-Rekordmeisters Bayern München. Der Japaner, der Ende November sein Comeback nach einem Mittelfußbruch gefeiert hatte, wurde von Trainer Vincent Kompany für das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (17.30 Uhr/DAZN) in die Anfangsformation beordert. Seinen bislang letzten Startelfeinsatz hatte Ito am 8. März gegen den VfL Bochum (2:3).

Insgesamt nimmt Kompany im Vergleich zum 3:1-Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon vier Wechsel vor. Ito verteidigt gemeinsam mit Min-Jae Kim anstelle von Dayot Upamecano und Jonathan Tah, Tom Bischof rückt für Konrad Laimer in die Startelf, und Leon Goretzka ersetzt Aleksandar Pavlovic.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite