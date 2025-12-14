FC Bayern knackt Bundesliga-Rekord

SPORT1 14.12.2025 • 19:06 Uhr Lennart Karl erzielt für den FC Bayern München das 50. Tor in der laufenden Bundesliga-Saison. Nie zuvor erreichte ein Team diese Marke früher.

Der FC Bayern München hat gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Durch den Treffer zum 1:0 durch Lennart Karl (29.) erzielte der deutsche Rekordmeister sein 50. Bundesliga-Saisontor bereits am 14. Spieltag - nie erreichte ein Klub diese Marke früher im deutschen Oberhaus.

Saison-Bestmarke liegt bei 101 Toren

Karl erzielte nach Vorarbeit von Serge Gnabry sein drittes Tor in der laufenden Bundesliga-Saison, Mainz kam in Person von Kacper Potulski kurz vor der Halbzeitpause zum 1:1-Ausgleich. Jae-Sung Lee brachte Mainz in der 67. Minute sogar in Führung.