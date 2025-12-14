Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

FC Bayern knackt Bundesliga-Rekord

Bayern knackt Bundesliga-Rekord

Lennart Karl erzielt für den FC Bayern München das 50. Tor in der laufenden Bundesliga-Saison. Nie zuvor erreichte ein Team diese Marke früher.
Bleibt er oder geht er? Der Vertrag von Dayot Upamecano beim FC Bayern läuft im Sommer 2026 aus. Sportdirektor Christoph Freund äußert sich ausführlich zum Stand der Verhandlungen - und Vincent Kompany verrät, wie er als Trainer womöglich Einfluss auf die Entscheidung nehmen kann.
SPORT1
Lennart Karl erzielt für den FC Bayern München das 50. Tor in der laufenden Bundesliga-Saison. Nie zuvor erreichte ein Team diese Marke früher.

Der FC Bayern München hat gegen den 1. FSV Mainz 05 (JETZT im LIVETICKER) einen Bundesliga-Rekord aufgestellt.

Durch den Treffer zum 1:0 durch Lennart Karl (29.) erzielte der deutsche Rekordmeister sein 50. Bundesliga-Saisontor bereits am 14. Spieltag - nie erreichte ein Klub diese Marke früher im deutschen Oberhaus.

Saison-Bestmarke liegt bei 101 Toren

Karl erzielte nach Vorarbeit von Serge Gnabry sein drittes Tor in der laufenden Bundesliga-Saison, Mainz kam in Person von Kacper Potulski kurz vor der Halbzeitpause zum 1:1-Ausgleich. Jae-Sung Lee brachte Mainz in der 67. Minute sogar in Führung.

Mit 101 Toren in der Spielzeit 1971/72 hält der FC Bayern München den Rekord für die meisten Tore in einer einzigen Bundesliga-Saison. In der Saison 2019/20 knackten die Bayern zuletzt die 100-Tore-Marke.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite