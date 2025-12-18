FC Bayern: Kommt Neuer jetzt ins Grübeln?

SPORT1 19.12.2025 • 00:01 Uhr Manuel Neuer muss aktuell wegen eines Muskelfaserrisses pausieren. Kann diese Verletzung wirklich dazu führen, dass der Bayern-Keeper im Sommer seine Karriere beendet?

Die Meldung der Bayern am Montagvormittag fiel kurz und knapp aus: „Der FC Bayern muss vorerst auf Kapitän Manuel Neuer verzichten“, verkündete der Rekordmeister auf seinen Plattformen und schwieg sich wie immer über eine mögliche Dauer des Ausfalls aus.

Nun ist ein Muskelfaserriss für einen Profi-Fußballer kein Drama und in München darf man fest davon ausgehen, dass Neuer bereits im Januar wieder zur Verfügung stehen wird. Doch weil die lebende Torwart-Legende bisher keine finale Entscheidung über ihre Zukunft gefällt hat, könnte die aktuelle Verletzung durchaus eine besondere Wirkung haben. Kommt der 39-Jährige jetzt womöglich ins Grübeln und hört im Sommer auf?

FC Bayern: Was bedeutet die Verletzung für Neuer?

Schließlich hatte Neuer bereits Anfang November auf Nachfrage von SPORT1 betont, welche Rolle seine Gesundheit für ihn spielt. „Es ist eine Frage der Gesundheit, der Fitness und der Motivation“, sagte er damals auf einer Pressekonferenz in Paris.

„Eine solche Verletzung ist kein Weltuntergang. Da hat Manuel Neuer schon schlimmere Dinge erlebt“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“. Daher werde die jetzige Situation nur bedingt Auswirkungen auf die Überlegungen des Keepers haben.

Bayern-Bosse machen Neuer keinen Druck

„Ich glaube schon, dass die aktuelle Verletzung auf seine Entscheidungsfindung einzahlt und ein Faktor sein kann, aber kein allzu großer“, erklärt Kumberger und sagt außerdem: „Er legt derzeit mehr Sondereinheiten ein und geht häufiger in den Kraftraum. Das zeigt, dass er seinen Körper perfekt kennt und weiß, an welchen Schrauben er drehen muss, um sein Niveau halten zu können“. Man müsse im reiferen Fußballalter eben anders arbeiten, das sei aber kein Warnsignal.

Fakt ist: Die Bayern-Bosse machen Neuer keinerlei Druck. Er darf im eigenen Tempo entscheiden, ob und wann er seine Karriere beenden möchte.

Die ganze Diskussion um Manuel Neuer sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den FC Bayern hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.