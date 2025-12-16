FC Bayern macht Millionen-Deal perfekt

SPORT1 16.12.2025 • 18:18 Uhr Der FC Bayern erwirbt den Sportpark Unterhaching. Das macht der Rekordmeister am Dienstagabend offiziell.

Der FC Bayern hat den Sportpark Unterhaching erworben. Was sich bereits seit Längerem angedeutet hatte, machte der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend offiziell.

„Der Erwerb des Sportparks Unterhaching ist ein weiterer Meilenstein für die gesamte Entwicklung unserer FC Bayern Frauen. Die neue sportliche Heimat unseres Frauen-Teams wird die Anforderungen der UEFA erfüllen und auch der Zuschauernachfrage in Zukunft gerecht. Mittelfristig soll der Sportpark Unterhaching die neue Heimat für den kompletten FC Bayern Frauenfußball werden“, erklärte Bayerns CEO Jan-Christian Dreesen in einer offiziellen Mitteilung.

Eigentümer des Sportparks soll die Allianz Arena Stadion GmbH sein, eine hundertprozentige Tochter der FC Bayern München AG.

FC Bayern Frauen wollen einziehen

Nach Angaben der Münchner wird im Sportpark Unterhaching - nach einigen infrastrukturellen Anpassungen - der gesamte Spiel- und Trainingsbetrieb der FC Bayern Frauen stattfinden. Geplant ist, dass ab der Saison 2026/2027 dort die Heimspiele der FC Bayern Frauen in der Champion League ausgetragen werden.

Die Münchnerinnen spielen aktuell am Bayern-Campus im Norden der Landeshauptstadt, dessen Stadion jedoch nur eine Kapazität von 2500 Zuschauern hat. Der Sportpark, der bislang der Stadt Unterhaching gehörte, bietet 15.000 Fans Platz.

Neben den Bayern-Frauen wird weiterhin auch die SpVgg Unterhaching im Sportpark spielen.

Der genaue Kaufpreis ist nicht bekannt. Wie der Merkur berichtet, soll der ursprünglich auf 7,5 Millionen Euro netto festgelegte Kaufpreis für das Stadion um 250.000 Euro reduziert worden sein. Grund seien Probleme an der Osttribüne, wo es Risse im Beton geben soll.