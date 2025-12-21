FC Bayern: Magath verrät Detail über Neuer

Vincent Wuttke 21.12.2025 • 17:41 Uhr Felix Magath schwärmt im SPORT1-Doppelpass von Manuel Neuer und verrät ein kurioses Detail aus gemeinsamen Zeiten.

Macht Manuel Neuer beim FC Bayern noch weiter oder hört die deutsche Torhüter-Legende im Sommer auf? Mit Felix Magath hat im SPORT1-Doppelpass nun ein Förderer eine Vermutung geäußert und eine kuriose Anekdote erzählt.

Von 2009 bis 2011 trainierte Magath den Keeper beim FC Schalke 04, bevor er nach München wechselte. „Er hat außergewöhnliche physische Fähigkeiten. Er ist der einzige Keeper, den ich in meiner Trainerkarriere hatte, der den Feldspielern vorne weggelaufen ist und nicht hinterher“, erinnerte sich der 72-Jährige an Ausdauerläufe vergangener Tage.

Magath lobt FC Bayern wegen Neuer

Der ehemalige Coach der Münchner gratulierte den Bossen zudem zur Verteilung der Spielzeit auf der Torhüter-Position.

„Der FC Bayern hat es richtig gemacht, neben Manuel Neuer noch einen zweiten jüngeren Torwart dazu genommen zu haben. Jonas Urbig entwickelt sich mit Manuel Neuer gemeinsam weiter. Diesen Versuch finde ich sehr gut. Ob es gelingen wird, wird man sehen“, sagte Magath.

Der frühere Hamburger glaubt zudem an eine Verlängerung des Routiniers: „Ob Manuel Neuer ein weiteres Jahr dranhängt, das kann nur er entscheiden. Manuel Neuer wird, wie jeder andere, auch mal Fehler machen.“

SPORT1-Experte Stefan Effenberg erwartet schon bald eine positive Entscheidung des Keepers.