FC Bayern: Millionen-Deal offenbar perfekt

Der Kauf des Unterhachinger Sportparks durch den FC Bayern ist offenbar perfekt. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird die Spielstätte des Regionalligisten SpVgg Unterhaching ab dem 1. Januar 2026 in den Besitz der Allianz Arena München Stadion GmbH übergehen.
Bayerns Millionen-Deal wohl perfekt
Der Notartermin ist demnach für Dienstag, den 16. Dezember, angesetzt. Erst danach wollen sich die Vertragsparteien öffentlich äußern, heißt es weiter.
Der Unterhachinger Sportpark bietet Platz für 15.000 Zuschauer. In Zukunft wird dort also nicht nur der vor Ort ansässige Viertligist auflaufen, sondern auch die Frauen des FC Bayern. Diese spielten bislang am Bayern-Campus, dessen 2.500 Zuschauerplätze für die Bundesliga und den Europapokal nicht mehr ausreichen.
Neues Bayern-Stadion: Kaufpreis offenbar reduziert
Wie der Merkur berichtet, soll der ursprünglich auf 7,5 Millionen Euro netto festgelegte Kaufpreis für das Stadion um 250.000 Euro reduziert worden sein. Grund seien Probleme an der Osttribüne, wo es Risse im Beton geben soll.
Neben dem Stadion, den dazugehörigen Kunstrasenplätzen und der Gaststätte soll der FC Bayern auch das Stockschützengelände hinter der Nordtribüne erworben haben. Dem Bericht zufolge soll dieses mittelfristig abgerissen und dort ein Verwaltungstrakt gebaut werden.