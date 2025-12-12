FC Bayern: Millionen-Deal offenbar perfekt

SPORT1 12.12.2025 • 14:08 Uhr Der Erwerb des Hachinger Sportparks durch den FC Bayern ist Berichten zufolge perfekt. Demnach wechselt das Stadion am 1. Januar den Besitzer.

Der Kauf des Unterhachinger Sportparks durch den FC Bayern ist offenbar perfekt. Übereinstimmenden Berichten zufolge wird die Spielstätte des Regionalligisten SpVgg Unterhaching ab dem 1. Januar 2026 in den Besitz der Allianz Arena München Stadion GmbH übergehen.

Der Notartermin ist demnach für Dienstag, den 16. Dezember, angesetzt. Erst danach wollen sich die Vertragsparteien öffentlich äußern, heißt es weiter.

Der Unterhachinger Sportpark bietet Platz für 15.000 Zuschauer. In Zukunft wird dort also nicht nur der vor Ort ansässige Viertligist auflaufen, sondern auch die Frauen des FC Bayern. Diese spielten bislang am Bayern-Campus, dessen 2.500 Zuschauerplätze für die Bundesliga und den Europapokal nicht mehr ausreichen.

Neues Bayern-Stadion: Kaufpreis offenbar reduziert

Wie der Merkur berichtet, soll der ursprünglich auf 7,5 Millionen Euro netto festgelegte Kaufpreis für das Stadion um 250.000 Euro reduziert worden sein. Grund seien Probleme an der Osttribüne, wo es Risse im Beton geben soll.