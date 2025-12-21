FC Bayern: Musiala? "Wird eine positive Geschichte für uns"

Maximilian Lotz 21.12.2025 • 18:04 Uhr Wann gibt Jamal Musiala sein Comeback für den FC Bayern? Trainer Vincent Kompany bittet noch um Geduld, blickt seiner Rückkehr aber voller Vorfreude entgegen.

Mit seiner Rückkehr in Teile des Mannschaftstrainings hat Jamal Musiala zuletzt einen weiteren wichtigen Schritt auf seinem Weg zum Comeback gemacht. Auf Trainer Vincent Kompany machte der Offensivstar dabei einen guten Eindruck.

„Man spürt natürlich sofort den Unterschied, wenn ein Junge alleine trainieren musste und dann wieder bei der Gruppe dabei sein darf“, berichtete Kompany vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim 1. FC Heidenheim (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.

Am vergangenen Dienstag hatte Musiala nach seiner bei der Klub-WM erlittenen Sprunggelenksluxation erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. Seine Rückkehr in den Kader ist für Januar vorgesehen, wobei Kompany diesbezüglich keinen Druck aufbauen wollte.

Musiala? „Wird seine Zeit brauchen“

„Es wird seine Zeit brauchen. Ich will jetzt nicht sagen, ob das ein Spiel dauert oder einen Monat. Es braucht einfach die Zeit, die es braucht. Das müssen wir begleiten. Wenn er wieder dabei ist, ist es schon positiv“, sagte der Bayern-Coach.