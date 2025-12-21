FC Bayern: Musiala? "Wird eine positive Geschichte für uns"

Mit seiner Rückkehr in Teile des Mannschaftstrainings hat Jamal Musiala zuletzt einen weiteren wichtigen Schritt auf seinem Weg zum Comeback gemacht. Auf Trainer Vincent Kompany machte der Offensivstar dabei einen guten Eindruck.
Musiala? „Man spürt den Unterschied“
„Man spürt natürlich sofort den Unterschied, wenn ein Junge alleine trainieren musste und dann wieder bei der Gruppe dabei sein darf“, berichtete Kompany vor dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern beim 1. FC Heidenheim (JETZT im LIVETICKER) bei DAZN.
Am vergangenen Dienstag hatte Musiala nach seiner bei der Klub-WM erlittenen Sprunggelenksluxation erstmals wieder Teile des Teamtrainings absolviert. Seine Rückkehr in den Kader ist für Januar vorgesehen, wobei Kompany diesbezüglich keinen Druck aufbauen wollte.
Musiala? „Wird seine Zeit brauchen“
„Es wird seine Zeit brauchen. Ich will jetzt nicht sagen, ob das ein Spiel dauert oder einen Monat. Es braucht einfach die Zeit, die es braucht. Das müssen wir begleiten. Wenn er wieder dabei ist, ist es schon positiv“, sagte der Bayern-Coach.
Generell freut sich Kompany auf das Comeback des Nationalspielers: „Es wird eine positive Geschichte für uns sein im Jahr 2026. Im Moment war das erst mal für sein Gefühl super. Ab nächstem Jahr können wir viel erwarten von Jamal.“