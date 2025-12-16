FC Bayern verkündet Musiala-Meilenstein!

Tobias Wiltschek 16.12.2025 • 12:52 Uhr Der FC Bayern verkündet gute Nachrichten von Jamal Musiala. Von seinen Teamkollegen wird er gefeiert.

Jamal Musiala ist nach langer Pause endlich wieder zurück im Mannschaftstraining. Wie der FC Bayern am Dienstag mitteilte, konnte der Nationalspieler zumindest teilweise wieder mit seinen Teamkollegen trainieren.

Es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Comeback.

„Musiala wurde herzlich von seinen Teamkollegen begrüßt und durfte erst einmal durch das Spalier seiner Mitspieler laufen, ehe er beim Warm-up und einigen Passübungen mitwirkte“, hieß es in einer Mitteilung des deutschen Rekordmeisters.

Anschließend habe der 22 Jahre alte Offensivspieler seine individuellen Rehamaßnahmen fortgesetzt.

FC Bayern: Vincent Kompany rechnet mit Musiala-Comeback im Januar

Trainer Vincent Kompany hatte bereits in der vergangenen Woche Musialas baldige Rückkehr in Aussicht gestellt.

„Jamal ist nah dran“, sagte der Belgier vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05: „Hoffentlich klappt es mit ein paar Trainingseinheiten vor Weihnachten.“

Ein Comeback beim letzten Spiel des Jahres am kommenden Sonntag beim 1. FC Heidenheim (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) ist demnach aber ausgeschlossen. „Erste Spielminuten sollen im Januar folgen”, sagte Kompany.