Karl wird zum Luxusproblem der Bayern

SPORT1 11.12.2025 • 15:00 Uhr Lennart Karls kometenhafter Aufstieg geht weiter und weiter. Im kommenden Jahr könnte der FC Bayern ein eigentlich unerwartetes Problem bekommen, das der Youngster aktuell auslöst.

Bayern-Trainer Vincent Kompany dürfte voller Zuversicht in das Jahr 2026 blicken. Seine Mannschaft pflügt regelrecht durch alle Wettbewerbe und ist kaum zu stoppen. Obendrein bekommt er weitere Optionen für seine Startaufstellung. Eine davon: Jamal Musiala, dessen Rückkehr nach seiner Verletzung für Januar eingeplant ist.

Vor der Saison erwartete man an der Säbener Straße sehnsüchtig das Comeback des Nationalspielers. Das ist immer noch so, doch der Druck ist deutlich kleiner – dank Lennart Karl.

Der 17-Jährige ist eine feste Größe im bayerischen Kader und selbst Joshua Kimmich sieht ihn auf dem Weg in die Nationalmannschaft. Die Münchner haben ein Luxusproblem.

FC Bayern: Karl macht den nächsten Schritt

„Ich halte Lennart Karl noch nicht für einen echten Stammspieler wie Joshua Kimmich oder Harry Kane, aber er gehört zu denen, die nicht nur irgendwelche Gnaden-Minuten bekommen, sondern er ist ein absolut normaler Kandidat für die Startelf – als wäre er 25, 28 oder 30 Jahre alt“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der aktuellen Folge des Podcasts „Die Bayern-Woche“.

Für ihn muss der Youngster nicht einmal die Rückkehr von Musiala fürchten. „Im übertragenen Sinne ist Karl durchaus eine ‚Gefahr‘ für alle anderen Offensivspieler. Ich kann mir vorstellen, dass er Luis Díaz, Michael Olise, Serge Gnabry und sogar Jamal Musiala Minuten und Startelfeinsätze abnehmen kann, weil er einfach den nächsten Schritt gemacht hat“, so Kumberger weiter. Das ergebe sich schon aufgrund der hohen Belastungen durch die zahlreichen Spiele der Bayern.

Eberls Mantra hat sich erfüllt

Aus Sicht des Insiders habe sich Max Eberls Mantra erfüllt. Der habe mit Blick auf die Rückkehr der Verletzten immer wieder von „internen Neuverpflichtungen“ gesprochen. „Hier hat Eberl Recht behalten. Kompany hat jetzt viele weitere Zutaten für seine Taktik-Küche zur Verfügung“, erklärt Kumberger.

