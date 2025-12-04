FC Bayern: US-Talent im Probetraining?

SPORT1 04.12.2025 • 11:19 Uhr Der FC Bayern testet offenbar ein Abwehrtalent aus den USA. Der 16-jährige Tyson Espy absolviert einem Bericht zufolge ein Probetraining beim Rekordmeister.

Das US-amerikanische Abwehrtalent Tyson Espy absolviert aktuell offenbar ein Probetraining beim FC Bayern. Das berichtet das Portal Transfermarkt.us unter Berufung auf „mehrere Quellen“.

Der 16-jährige Espy bekleidet die Position des Innenverteidigers und steht seit August beim US-Klub Orange County SC in der zweitklassigen USL Championship unter Vertrag. Zuvor durchlief der U16-Nationalspieler den Nachwuchsbereich des Los Angeles FC, dem MLS-Klub von Heung-min Son.

„Tyson ist ein vielversprechender Nachwuchsspieler, und es gab großes Interesse an ihm von Vereinen aus dem ganzen Land“, hatte Peter Nugent, General Manager des Orange County SC, bei der Verpflichtung von Espy im August erklärt.

US-Talent peilt den Sprung nach Europa an

Der Vertrag des Abwehrspielers, der bislang dreimal in der USLC auflief, läuft bis Ende 2027. Sein aktueller Klub will dem jungen Akteur dabei helfen, den Sprung nach Europa zu bewältigen.

„Wir sind fest entschlossen, ihm die Struktur, die Unterstützung und das professionelle Umfeld zu bieten, die er benötigt, um sich weiterzuentwickeln und letztlich sein Ziel zu erreichen, auf höchstem Niveau in Europa zu spielen“, hatte Nugent im Zuge des Transfers betont.