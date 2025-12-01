Hoeneß verteidigt Mega-Rotation: "Du musst dazu stehen"

SID 01.12.2025 • 10:08 Uhr Der Stuttgarter Coach nimmt in einer stressigen Saisonphase viele Wechsel vor und muss eine bittere Niederlage hinnehmen.

Sieben Wechsel, kaum spielerische Stabilität und letztlich ein später K.o.: Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß schien sich bei der 1:2-Niederlage im Bundesligaspiel seines VfB beim Hamburger SV mit seiner Aufstellung verzockt zu haben - anschließend aber bat er um Verständnis.

Die Bewertung seiner Rotationstaktik müsse „ein bisschen unabhängig sein von dem, was am Ende rauskommt“, sagte der Coach des Europa-League-Teilnehmers.

Seinen Topstürmer Deniz Undav, der zunächst auf der Bank Platz nahm, jedoch wegen einer Verletzung Chris Führichs noch in der ersten Halbzeit eingewechselt wurde, zog Hoeneß als Beispiel heran.

„Du musst dazu stehen und das tun wir“

„Am Ende wird mir keiner sagen, wie er es findet, wenn sich Deniz Undav verletzt. Er hat schon wieder länger gespielt als er eigentlich sollte“, erklärte er. „Grundsätzlich treten im November und Dezember viele Muskelverletzungen auf. Und wir haben aktuell nur einen Stürmer.“

Allgemein sei es wichtig, so Hoeneß, derartige Entscheidungen mit Überzeugung zu treffen. „Ob die immer richtig sind, kann ich nicht sagen - du musst dazu stehen und das tun wir, auch wenn wir nicht happy sind, dass wir verloren haben.“