FC Bayern: Kane glänzt mit Dreierpack nach Einwechslung

SID 06.12.2025 • 17:39 Uhr Harry Kane glänzt beim Kantersieg in Stuttgart mit einem Dreierpack - und das sogar nach Einwechslung.

Bayern München hat mit seinem gnadenlosen „Joker“ Harry Kane auch im Südgipfel beim VfB Stuttgart seine Ausnahmestellung mit einer Machtdemonstration unterstrichen.

Trotz großer Rotation gewann der Rekordmeister im prestigeträchtigen Duell bei den Schwaben mit 5:0 (1:0) und festigte seine Position an der Spitze der Bundesliga.

Konrad Laimer brachte die Bayern in der 11. Minute mit einem Zaubertor per Hacke in Führung. Der eingewechselte Kane erzielte einen Dreierpack (66./82., Handelfmeter/88.) und baute sein Ausbeute auf 17 Treffer in der Liga aus, insgesamt steht er in dieser Saison schon bei 28 Toren.

Bayern in der Champions League gefordert

Josip Stanisic (78.) traf dazu nach einem bösen Patzer von VfB-Torhüter Alexander Nübel. In der Schlussphase spielte Stuttgart in Unterzahl, nachdem Lorenz Assignon (81.) den Ball auf der Torlinie mit dem Arm abgewehrt hatte.

Nicht nur der Engländer Kane ist auf Rekordjagd: Für die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, die am Dienstag (18.45 Uhr) schon wieder in der Königsklasse gegen Sporting Lissabon gefordert ist, war es im 22. Pflichtspiel der Saison bereits der 20. Erfolg.