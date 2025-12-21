FC Bayern: Besondere Auszeichnung für Kane

SID 21.12.2025 • 14:36 Uhr Der Münchner Torjäger folgt auf Xabi Alonso und wird als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet.

Torjäger Harry Kane vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München ist vom kicker als Persönlichkeit des Jahres ausgezeichnet worden. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft folgt damit auf den früheren Leverkusener Meistermacher Xabi Alonso. Kane entfalte seinen Wert „über seine individuelle Abschlussqualität hinaus als Teamplayer“, hieß es in der Begründung des Fachmagazins. Sein läuferisches und auch defensiv aufwendiges Arbeitspensum sei „für einen klassischen Torjäger alles andere als selbstverständlich“.

Kane gewann in der vergangenen Saison mit den Bayern die Meisterschaft und damit auch seinen ersten großen Titel. In der Saison 2024/25 erzielte er 26 Treffer und holte sich erneut die Torjägerkanone. Doch auch in München wird er über seine Treffer hinaus sehr geschätzt.

„Wenn ich Harry Kane in drei Worten beschreiben müsste, hätte ich früher geantwortet: Tore, Tore, Tore. Jetzt haben wir das außerordentliche Glück, ihn täglich beim FC Bayern zu erleben - da reichen keine drei Begriffe, aber wenn ich mich einschränken müsste: Bodenständigkeit, Weltklasse, Gamechanger - und all das gilt auf sämtlichen Ebenen“, sagte Sportvorstand Max Eberl dem kicker.