Klausel enthüllt: BVB-Spieler schon im Winter weg?

Borussia Dortmund droht in der kommenden Transferphase offenbar ein Abgang von Aaron Anselmino. Wie Sky berichtet, soll der Vertrag des Leihspielers des FC Chelsea eine bislang nicht bekannte Klausel beinhalten, die es den Blues ermöglicht, den Abwehrspieler bereits im Winter zurückzuholen.
BVB-Spieler schon im Winter weg?
Der BVB hatte Anselmino im Sommer bis zum Ende der aktuellen Saison ausgeliehen. Laut dem Bericht hat Anselmino jedoch nicht die bei Vertragsabschluss festgelegten Einsatzminuten erreicht, weshalb der Klub wohl um einen Verbleib bangen muss.
Besonders bitter: Mit Einsätzen gegen Freiburg (1:1) und Mönchengladbach (2:0) hätte der 20-Jährige demnach die notwendige Spielzeit erreichen können, damit die Rückholklausel erlischt. Allerdings verpasste Anselmino die letzten beiden Spiele des Jahres aufgrund einer Oberschenkelverletzung.
BVB: Chelsea kann offenbar spezielle Klausel ziehen
Nach Informationen von Sky geht man bei den Schwarz-Gelben aktuell aber nicht davon aus, dass Chelsea von der Option Gebrauch machen wird. Dennoch sitzt der Premier-League-Klub am längeren Hebel, sollte es im eigenen Team zu einem personellen Engpass kommen.
BVB-Trainer Niko Kovac hatte sich vor drei Wochen noch optimistisch gezeigt: „Es ist mit Chelsea alles so weit geklärt. Er ist unser Spieler und ich gehe auch davon aus, dass er bis zum Ende der Saison unser Spieler bleibt.“
In seinen bislang neun Einsätzen für den BVB konnte Anselmino durchaus überzeugen. Ein Verbleib in Dortmund über den Sommer hinaus scheint jedoch laut übereinstimmenden Berichten ausgeschlossen zu sein.