Klausel enthüllt: BVB-Spieler schon im Winter weg?

Felix Kunkel 22.12.2025 • 15:10 Uhr Der BVB könnte Aaron Anselmino offenbar bereits im Winter verlieren. Einem Bericht zufolge besitzt der FC Chelsea eine bislang unbekannte Klausel.

Borussia Dortmund droht in der kommenden Transferphase offenbar ein Abgang von Aaron Anselmino. Wie Sky berichtet, soll der Vertrag des Leihspielers des FC Chelsea eine bislang nicht bekannte Klausel beinhalten, die es den Blues ermöglicht, den Abwehrspieler bereits im Winter zurückzuholen.

Der BVB hatte Anselmino im Sommer bis zum Ende der aktuellen Saison ausgeliehen. Laut dem Bericht hat Anselmino jedoch nicht die bei Vertragsabschluss festgelegten Einsatzminuten erreicht, weshalb der Klub wohl um einen Verbleib bangen muss.

Besonders bitter: Mit Einsätzen gegen Freiburg (1:1) und Mönchengladbach (2:0) hätte der 20-Jährige demnach die notwendige Spielzeit erreichen können, damit die Rückholklausel erlischt. Allerdings verpasste Anselmino die letzten beiden Spiele des Jahres aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

BVB: Chelsea kann offenbar spezielle Klausel ziehen

Nach Informationen von Sky geht man bei den Schwarz-Gelben aktuell aber nicht davon aus, dass Chelsea von der Option Gebrauch machen wird. Dennoch sitzt der Premier-League-Klub am längeren Hebel, sollte es im eigenen Team zu einem personellen Engpass kommen.

BVB-Trainer Niko Kovac hatte sich vor drei Wochen noch optimistisch gezeigt: „Es ist mit Chelsea alles so weit geklärt. Er ist unser Spieler und ich gehe auch davon aus, dass er bis zum Ende der Saison unser Spieler bleibt.“