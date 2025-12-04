Bundesliga: Wieder Sorgen um Kleindienst

Bei Tim Kleindienst ist eine Reaktion im Knie aufgetreten.

Der wiedererstarkte Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat mit Personalproblemen in der Offensive zu kämpfen. Wie Cheftrainer Eugen Polanski mitteilte, werden Kapitän Tim Kleindienst und Flügelspieler Franck Honorat im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Freitag (20.30 Uhr/Sky) fehlen.

Auch auf „die, die vorher schon verletzt waren“, müsse Gladbach verzichten. Im DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli (1:2) waren dies unter anderem Florian Neuhaus und Robin Hack. Immerhin steht der zuletzt erkrankte Jens Castrop wieder zur Verfügung.

„Reaktion im Knie“ bei Kleindienst

Bei Kleindienst sei eine „Reaktion im Knie“ aufgetreten, der Torjäger war zuletzt erst nach einer sechsmonatigen Pause (Knieverletzung) zurückgekehrt. „Dadurch, dass ich kein Doktor bin, es jetzt auch schon sehr, sehr kurzfristig passiert ist und wir gestern erst die Info bekommen haben, müssen wir natürlich ein paar Untersuchungen abwarten, was es ist, wie langwierig es dann wird“, sagte Polanski. Mehr könne er nicht sagen.

Kleindienst hatte zuletzt von einem „vernünftigen Aufbau“ gesprochen, er wollte im Laufe des Januars wieder so weit sein, „dass ich zumindest mal eine Halbzeit oder wieder 60 Minuten bekomme“. Im Hinblick auf die Nationalmannschaft wolle er „alles dafür tun, um in irgendeiner Richtung eine Chance zu haben, überhaupt bei der WM dabei zu sein“, sagte der 30-Jährige.

Honorat fehlt ebenfalls

Honorat wiederum hindern muskuläre Beschwerden in der Wade an einem Einsatz. Der Franzose wurde deswegen bereits beim Pokalaus am Dienstagabend nach knapp 70 Minuten ausgewechselt.