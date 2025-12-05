FC Bayern droht Ausfall

Maximilian Lotz 05.12.2025 • 11:12 Uhr Dem FC Bayern droht womöglich ein Ausfall von Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic.

Es sei aber „nichts Schlimmes“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany auf der PK am Freitag, „ob er fit ist für Stuttgart, müssen wir noch sehen“.

Der Mittelfeldspieler war im Pokalspiel gegen Union Berlin (3:2) kurz nach der Pause ausgewechselt worden. Am Dienstag (18.45 Uhr) in der Champions League gegen Sporting Lissabon dürfte Pavlovic wieder dabei sein.

FC Bayern: Kompany kündigt Davies-Comeback an

Derweil stellte Kompany Alphonso Davies ein baldiges Comeback in Aussicht. „Wir haben im Kopf, dass er gegen Mainz zum ersten Mal, wenn alles klappt, Einsatzminuten bekommen kann. Da sind wir schon sehr froh. Es sieht gut aus“, sagte der Belgier. Das nächste Ligaspiel des Rekordmeisters findet gegen Mainz statt (14. Dezember).

Davies hatte sich im März beim Einsatz für die kanadische Nationalmannschaft schwer am rechten Knie verletzt und unter anderem einen Kreuzbandriss erlitten. Trotz der langen Pause erwartet Kompany den 25-Jährigen „ganz stark zurück. Er hat keinen Druck. Aber mein Gefühl ist, dass er einfach besser zurückkommt aus dieser Verletzung.“

Kompany rechnet erst 2026 mit Musiala-Rückkehr

Bei Jamal Musiala rechnet der Bayern-Coach dagegen nicht mit einer Rückkehr noch in diesem Jahr. Der 22-Jährige sei zwar wieder „ein bisschen weiter, es läuft auch alles gut. Wenn er in diesem Jahr noch ein paar Mal mit uns trainieren kann, dann sind wir sehr zufrieden. Dann kann 2026 sein Jahr werden“, sagte Kompany.

Musiala hatte sich Anfang Juli im Viertelfinale der Klub-WM gegen PSG (0:2) eine Sprunggelenksluxation sowie eine Fraktur des Wadenbeins zugezogen.

Stuttgart war für die Bayern in den letzten Jahren immer ein sehr gutes Pflaster.

Inklusive des Supercups im August hat der FC Bayern 15 der vergangenen 16 Pflichtspiele beim VfB für sich entschieden. Die einzige Ausnahme war ein 1:3 in der Bundesliga im Mai 2024 gewesen.

