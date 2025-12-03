FC Bayern: Sorgen um Aleksandar Pavlovic

Vincent Wuttke 03.12.2025 • 23:33 Uhr Aleksandar Pavlovic muss gegen Union angeschlagen raus. Der Star des FC Bayern deutet schnell an, dass es für ihn nicht weitergeht.

Droht Aleksandar Pavlovic mal wieder ein Rückschlag durch eine Verletzung? Im Achtelfinale des DFB-Pokals musste der defensive Mittelfeldspieler des FC Bayern gegen Union Berlin beim hart umkämpften 3:2-Erfolg angeschlagen ausgewechselt werden.

In der 48. Minute setzte er sich auf den Rasen im Mittelkreis und fasste sich an den linken Oberschenkel. Der 21-Jährige wurde noch kurz behandelt, dann aber vom Bayern-Personal an die Seitenlinie begleitet.

FC Bayern: Goretzka kommt für Pavlovic

Für Pavlovic ging es direkt in die Kabine und Leon Goretzka kam beim Stand von 3:1 für die Münchner in die Partie. Eine Fremdeinwirkung war auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Nach dem Spiel gab Trainer Vincent Kompany leichte Entwarnung: „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Seine Muskeln haben - glaube ich - zugemacht und das ist meistens nicht so schlimm“, sagte Kompany im ZDF.

In der Vergangenheit wurde Pavlovic immer wieder von Verletzungen oder Krankheiten ausgebremst. In dieser Saison blieb er aber nahezu komplett von Rückschlägen verschont und gehört zu den großen Stützen im Mittelfeld des FC Bayern.