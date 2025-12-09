Leipzig wohl bis Jahresende ohne Nusa

Verletzungsschock bei RB Leipzig! Der Bundesligist muss im Jahresendspurt auf Offensivspieler Antonio Nusa verzichten.
RB-Star fällt bis Jahresende aus
Antonio Nusa fällt bei RB Leipzig vorerst aus. Den Norweger plagt eine Syndesmoseverletzung im linken Sprunggelenk.
Wie der Klub am Dienstag mitteilte, hat der Norweger im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag (6:0) eine Syndesmoseverletzung im linken Sprunggelenk erlitten.
Laut Vereinsangaben fehlt der 20-Jährige „voraussichtlich bis zum Jahresende“ und steht RB damit am Freitag (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) bei Union Berlin und am 20. Dezember gegen Bayer Leverkusen nicht zur Verfügung.