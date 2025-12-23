RB Leipzig: Star wechselt nach sieben Jahren

SID 23.12.2025 • 12:35 Uhr Der Mittelfeldspieler war in dieser Saison nicht für die Leipziger zum Einsatz gekommen.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig und Mittelfeldspieler Amadou Haidara gehen nach sieben Jahren getrennte Wege. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, schließt sich der 27-Jährige zum 1. Januar dem französischen Erstligisten RC Lens an, der derzeit die Tabelle der Ligue 1 vor Paris Saint-Germain anführt.

Haidara war im Januar 2019 von RB Salzburg nach Leipzig gewechselt und dort zur festen Größe im Team gereift. Mit den Roten Bullen feierte er zwei DFB-Pokalsiege (2022 und 2023) und den Gewinn des Supercups (2023).

Zudem erreichte Haidara mit Leipzig in der Saison 2019/20 das Halbfinale der Champions League. Insgesamt absolvierte der Malier, der aktuell mit seinem Heimatland am Afrika-Cup teilnimmt, 222 Pflichtspiele im RB-Trikot (15 Tore und 13 Assists). In der laufenden Saison kam Haidara allerdings nicht zum Einsatz.