Nach Unfall: Bayern-Star Olise trauert um toten Joshua-Trainer

Felix Kunkel 30.12.2025 • 11:26 Uhr Nach dem schweren Unfall um Schwergewichtsboxer Anthony Joshua meldet sich Bayern-Star Michael Olise zu Wort. Auch Wladimir Klitschko reagiert bestürzt.

Der Unfall des Schwergewichtsboxers Anthony Joshua und dessen Begleitern erschüttert die Sportwelt. Bei einem Autounfall am Montag wurde der einstige Weltmeister mutmaßlich nur leicht verletzt, während seine Freunde und Teammitglieder Sina Ghami und Latif „Latz“ Ayodele ums Leben kamen.

Nun äußerte sich Bayern-Star Michael Olise öffentlich zum Tod von Ghami. Am Montagabend teilte der französische Nationalspieler in seiner Instagram-Story ein gemeinsames Foto mit dem Fitness-Trainer in dessen Londoner Studio. Dazu schrieb der 24-Jährige: „Ruhe in Frieden, mein Bruder. Einer der ehrlichsten Männer.“

Joshua-Begleiter trainierte mit Olise

Der ursprüngliche Beitrag, den Olise in seiner Story verlinkte, stammt von Ghami selbst und wurde am 13. Juli 2021 veröffentlicht. Damals gratulierte der Fitness-Trainer Olise zu dessen Wechsel vom FC Reading zu Crystal Palace. Auf einem weiteren Bild des Beitrags ist Olise bei einer Fitnessübung zu sehen.

Ghami war zuletzt auch am 19. Dezember in Miami anwesend, als Anthony Joshua den YouTuber Jake Paul in einem Showkampf besiegte. Sein ältester Instagram-Beitrag zeigt ihn im Februar 2017 gemeinsam mit Joshua - kurz vor dessen legendärem WM-Duell mit Wladimir Klitschko.

Klitschko drückt sein „tiefstes Mitgefühl“ aus

Klitschko zeigte sich ebenfalls geschockt. Er sei „zutiefst betroffen“ vom Tod der zwei engen Freunde des britischen Schwergewichtsboxers, schrieb der 59-Jährige auf der Plattform X.

„Ich hatte das Vergnügen, einen unvergesslichen Kampf mit AJ zu bestreiten, und habe ihn stets als einen wahren Gentleman geschätzt, der meinen größten Respekt genießt“, erklärte der Ukrainer, der zum Abschluss seiner Karriere gegen Joshua verloren hatte. „Mein tiefstes Mitgefühl gilt ihm, und ich wünsche ihm und seinen Angehörigen in dieser schweren Zeit alles Gute.“