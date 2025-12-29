Box-Star Anthony Joshua in schweren Unfall verwickelt

SPORT1 29.12.2025 • 14:12 Uhr Anthony Joshua ist in einen Autounfall verwickelt. Sein Promoter gibt eine erste Stellungnahme ab. Es soll auch Todesopfer geben.

Der englische Schwergewichtsboxer Anthony Joshua ist in einen Autounfall in Nigeria verwickelt worden, bei dem zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Der einstige Weltmeister wurde dabei leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dies bestätigte die nigerianische Polizei unter anderem der BBC.

Der Unfall ereignete sich am Montagvormittag in der Stadt Makun. „Ich kann bestätigen, dass sich ein Unfall ereignet hat und Anthony Joshua ins Krankenhaus gebracht wurde“, wurde der Polizeichef des Bundesstaates Ogun, Lanre Ogunlowo, in der Daily Mail zitiert.

Ein Fahrzeug sei „in ein stehendes Fahrzeug gerast. Leider gab es zwei Todesopfer. Anthony Joshua wurde vor Ort von Ersthelfern versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.“

Im Netz kursieren zahlreiche Bilder und Videos, die Joshua auf der Rückbank eines demolierten SUVs zeigen. Auch Bilder der beiden Todesopfer sind zu erkennen. Außerdem zu sehen ist, wie Passanten den sichtlich mitgenommenen Briten aus dem Wagen holen und in ein anderes Auto transferieren.

Unfall: Erste Stellungnahme von Joshuas Promoter

Joshuas Promoter Eddie Hearn hatte das erste Update zum Zustand des Boxers, der jüngst den YouTuber Jake Paul in einem Showmatch besiegt hatte, abgegeben.

„Ich bin gerade im Familienurlaub und habe heute Morgen von diesem Vorfall erfahren”, sagte dieser zur Daily Mail: „Wir versuchen, Anthony zu kontaktieren, und möchten vorerst keine Spekulationen über seinen Zustand anstellen, aber glücklicherweise scheint es ihm nach den Bildern, die ich gesehen habe, gutzugehen. Wir warten auf weitere Informationen zu dem Vorfall und werden zu gegebener Zeit darüber berichten.“

Wohl nur wenige Stunden vor dem Unfall hatte „AJ“ auf Instagram noch ein Video geteilt, das ihn beim Tischtennisspielen zeigt. Zuletzt war geplant, dass der 36-Jährige, dessen Eltern aus Nigeria stammen, im Februar in Saudi-Arabien zu seinem nächsten Kampf antritt.