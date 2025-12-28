Neuer: "Fand das nicht überragend, was Leon da verschickt hat"

Philipp Heinemann 28.12.2025 • 12:19 Uhr Manuel Neuer musste seinen Teamkollegen Leon Goretzka einst augenzwinkernd zurechtweisen. Es geht um Social Media.

Manuel Neuer hat in einer humorvollen Anekdote erzählt, wie er einst die Geduld mit seinem Mitspieler Leon Goretzka verlor. Dem Torhüter des FC Bayern gingen die Social-Media-Fundstücke seines Kollegen gehörig auf die Nerven.

„Das hat mir der Leon immer geschickt. Was du jetzt meintest, mit dem YouTube-Beef. Der hat mir immer so Sachen geschickt, witzige Videos und so“, sagte Neuer in einem Interview in der At Broski Show.

„Rauf und runter“ sei es gegangen: „Und dann hab ich irgendwann gesagt: Hör auf mit dieser Scheiße“, sagte der grinsende Neuer.

Neuer: Das Hat mit Bayerns Transferpolitik nicht funktioniert

Goretzka habe immer gewusst, „dass ich nicht darüber lache. Es ist das gleiche, wie die Witze, die der Thomas (Müller, Anm.) immer gemacht hat. Für mich waren die nicht mehr neu. Es war irgendwie immer das gleiche.“

Goretzka traf den Geschmack seines Torhüters offenbar zu selten: „Ich fand das auch nicht so überragend, was der Leon da verschickt hat, aber er konnte nicht mehr. Er findet es so geil, ich weiß auch nicht.“

Neuer verriet in dem Interview auch noch, dass Goretzka im Mannschaftsbus der Münchner einer seiner Sitznachbarn am Vierertisch sei. Mit dabei sei auch Konrad Laimer, vor seinem Abschied war auch Müller Teil der Runde.

„Früher haben wir Schafkopf gespielt, jetzt hat das nicht so funktioniert mit der Transferpolitik bei Bayern, dass du noch einen Schafkopfspieler verpflichtest“, scherzte Neuer noch. Daher spiele man mittlerweile meist Mario Kart.