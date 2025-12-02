Neuer drückt Schalke die Daumen

SPORT1 02.12.2025 • 19:09 Uhr Seit über 14 Jahren trägt Manuel Neuer das Trikot des FC Bayern. Seinen Ex-Klub hat der Torhüter aber nicht vergessen. Aktuell fiebert er auch mit dem FC Schalke 04 mit.

Manuel Neuer hat betont, dass er sich über eine Rückkehr des FC Schalke 04 in die Bundesliga sehr freuen würde. „Das wäre natürlich wunderschön“, sagte der Torhüter des FC Bayern in einem Interview mit Sky. Nach zehn Siegen aus 14 Spielen stehen die Königsblauen aktuell an der Tabellenspitze der 2. Liga.

„Man hat lange darauf gewartet und hat auch vielleicht nicht damit gerechnet, dass gerade jetzt dieser Start mit dem neuen Coach so gut funktioniert“, ergänzte Neuer. „Am Anfang war der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen skeptisch gewesen, aber sie machen es gut. Sie bleiben bei sich, sie folgen dem Trainer und dem Trainerteam.“

Neuer hob hervor, dass in Gelsenkirchen „gut gearbeitet“ werde und das Team von Trainer Miron Muslic mittlerweile alles in der eigenen Hand habe. „Aber im Grunde genommen ist es wichtig, dass sie dann bei sich bleiben, dass sie sich nicht verrückt machen lassen und ihr Spiel weiterhin so fortsetzen“, sagte er.

Bayern-Keeper Neuer wurde in Schalker Knappenschmiede ausgebildet

Der Weltmeister von 2014 stammt aus der Schalker Knappenschmiede und absolvierte insgesamt 203 Spiele für die Profis. Sein Bundesliga-Debüt feierte er am 19. August 2006 gegen Alemannia Aachen. Im Laufe dieser Saison spielte er sich unter dem damaligen Trainer Mirko Slomka in die Stammformation. Seine Kollegen wählten ihn letztlich sogar zum besten Torhüter der Saison 2006/07.