Bundesliga: Augsburg-Paukenschlag nach Wagner-Aus gegen Leverkusen

Beim Sieg gegen Bayer Leverkusen zeigt der FCA unter Interimstrainer Manuel Baum einfachen und effzienten Fußball.

Sandro Wagner ist weg, der Erfolg zurück: Mit schnörkellosem Fußball, viel Entschlossenheit und maximaler Effizienz ist dem FC Augsburg zum Einstand von Interimstrainer Manuel Baum ein Befreiungsschlag gelungen. Das verdiente 2:0 (2:0) gegen Bayer Leverkusen war erst der zweite Sieg aus den vergangenen sieben Spielen. Augsburg verschaffte sich damit Luft im Kampf gegen den Bundesliga-Abstieg.

Augsburg wackelte in der ersten Halbzeit in der Abwehr bisweilen bedenklich, überzeugte aber durch großen Einsatz und einfaches (Konter)Spiel nach vorne: Verteidiger Dimitrios Giannoulis erzielte dabei die Führung (6.) und legte den Treffer von Anton Kade (28.) auf. Nach der Pause stand der FCA wesentlich sicherer, kam auch immer wieder gefährlich vor das Tor der Leverkusener.

Augsburg schlägt Leverkusen

Die Werkself, die auf den angeschlagenen Alejandro Grimaldo verzichten musste, hatte mehr vom Spiel und zahlreiche Szenen an und im Augsburger Strafraum, wirkte aber insgesamt nicht entschlossen genug und bisweilen schlafmützig. Die beste Chance besaß der eingewechselte Eliesse Ben Seghir mit einem Schuss ans Lattenkreuz (65.). Die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand verlor nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund (und dem 1:0 im Pokal gegen den BVB) das zweite Ligaspiel in Serie.

„Keep it simple“, hatte Baum der verunsicherten Mannschaft mit auf den Weg gegeben - und tatsächlich schien zunächst alles ganz einfach: Keven Schlotterbeck, vom Trainer mit der Kapitänsbinde betraut, hebelte mit einem Pass aus der eigenen Hälfte die komplette Leverkusener Abwehr aus, Giannoulis schob den Ball an Mark Flekken vorbei, Ernest Pokus Rettungstat kam zu spät.

Danach bestimmte Leverkusen das Spiel, blieb allerdings für Konter anfällig - und Augsburg zeigte sich dabei maximal effizient: Giannoulis flankte auf Kade, der köpfte gegen die Laufrichtung von Flekken ein. Das war Wasser auf die Mühlen der FCA-Anhänger, die auf Spruchbändern eine klare Meinung vertraten: „Der neue alte FCA - Baum wird Trainer, Ströll kein CEO.“ Ströll ist der Augsburger Geschäftsführer.