Toppmöller bleibt entspannt: "Auch die guten Dinge sehen"

Eintracht Frankfurt hat zwei enttäuschende Spiele hinter sich. Trainer Dino Toppmöller blickt dennoch optimistisch auf das Spiel in Leipzig.

Die vergangenen beiden Heimspiele liefen nicht im Sinne der Frankfurter Eintracht, doch Trainer Dino Toppmöller lässt sich davon nicht beirren. „Wenn es extrem gut läuft, ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt“, sagte der 45-Jährige vor der Auswärtspartie in der Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Der Ligaauftritt gegen den VfL Wolfsburg (1:1) sowie die Leistung in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (0:3) seien „nicht gut genug“ gewesen, sagte Toppmöller. „Aber man muss auch die Dinge sehen, die wir schon extrem gut gemacht haben“, fügte er an, „wir sind seit sechs Spielen ungeschlagen in der Bundesliga und haben die zweitmeisten Tore geschossen.“

Eintracht: Toppmöller muss auf Burkardt verzichten

Bis auf den verletzten Stürmer Jonathan Burkardt (Muskelverletzung in der Wade) stehen Toppmöller wohl alle Profis zur Verfügung, Hugo Larsson und Can Uzun stiegen in dieser Woche wieder ins Training ein. „Sie könnten eine Option sein für Samstag“, sagte Toppmöller, „die finale Entscheidung“ falle am Freitag nach dem Abschlusstraining. Mit einer Rückkehr von Burkardt noch in diesem Jahr hingegen werde es „wahrscheinlich eng.“