"Viel Freude": Union beendet Stürmer-Flaute

SID 13.12.2025 • 06:20 Uhr Wochenlang kämpfen die Angreifer von Union Berlin mit Problemen im Abschluss. Gegen RB Leipzig bricht der Bann.

Steffen Baumgarts deutliche Worte hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. „Richtig auf die Eier“ war dem Trainer von Union Berlin die anhaltende Torflaute seiner Stürmer gegangen.

Einen Grund zur Beschwerde hatte Baumgart am späten Freitagabend nach dem verdienten 3:1 (0:0) gegen RB Leipzig nicht mehr - im Gegenteil: Drei Stürmertore durch Oliver Burke (57.), Ilyas Ansah (64.) und Tim Skarke (90.+3) hatten Union den fünften Saisonsieg beschert und frühzeitig ein ruhiges Weihnachtsfest garantiert.

„Ein kleines Schmunzeln“ habe es ihm aufs Gesicht gezaubert, „dass wir drei Tore aus dem Spiel heraus von unserer Offensivabteilung erzielt haben“, sagte Baumgart sichtlich zufrieden.

Union Berlin: Seit Mitte September traf kein Stürmer mehr

Seit dem 4. Spieltag bei Eintracht Frankfurt (4:3) hatten die Köpenicker auf einen Treffer eines Angreifers warten müssen. „Ich glaube, es geht einem schon durch den Kopf, wenn man ein paar Wochen nicht getroffen hat oder noch gar nicht. Aber am Ende geht es einfach darum, weiterzumachen“, sagte Ansah: „Heute haben wir es hinbekommen, vorne Tore zu machen und die Offensivaktion zu Ende zu bringen.“