"Liebe ist ungebrochen!" Wagner meldet sich nach Augsburg-Aus

SID 02.12.2025 • 10:10 Uhr Seinen ersten Cheftrainerposten in der Bundesliga ist der 38-Jährige schon wieder los. Zum Abschied gibt er sich dennoch positiv - und versöhnlich.

Als das erste große Kapitel seiner Trainerkarriere frühzeitig beschlossen war, blickte Sandro Wagner schon wieder optimistisch voraus. „Mein Trainerteam und ich durften in den vergangenen Monaten viel lernen, und wir werden darauf aufbauen“, schrieb der 38-Jährige nach der plötzlichen Trennung vom FC Augsburg in einer kurzen Nachricht bei LinkedIn und ergänzte: „Die Liebe für den Fußball ist ungebrochen!“

Wagners Karriere an der Seitenlinie aber hat mit der „einvernehmlichen“ Trennung vom FCA am Montag ihren ersten dicken Kratzer bekommen. „Wir wollten alle gemeinsam viel verändern! Das braucht Zeit“, schrieb Wagner, „aber Fußball ist ein Tagesgeschäft.“

Spielerische Entwicklung blieb aus

Und in diesem hatte der FCA unter dem früheren Assistenten von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der bisherigen Saison viel zu selten überzeugt, die erhoffte spielerische Weiterentwicklung blieb aus. Statt das Image der „grauen Maus“ abzulegen, ist Augsburg unter Wagner wieder im Abstiegskampf gelandet.